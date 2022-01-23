حسني صحتك.. خلال دقائق معدودة

الوكيل الإخباري - تتعدد الوسائل والطرق من أجل تحسين الصحة، مثل: تناول الوجبات الصحية، واتباع الحميات الغذائية، وممارسة التمرينات الرياضية المختلفة، والعديد من الأشياء الأخرى التي تحقق فوائد وتأثيرات على المدى الطويل من خلال التقرير التالي، نعرفك إلى بعض العادات اليومية، التي تساعدك على تحسين صحتك بطريقة سهلة وسريعة.





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-الوقوف بشكل متكرر

يؤدي الجلوس لفترات زمنية طويلة إلى ضرر وتلف الأوعية الدموية، وذلك يترتب عليه الإصابة بأمراض القلب وأمراض مزمنة أخرى، لتجنب حدوث كل هذه التداعيات الصحية السلبية، يجب الحرص على الوقوف بشكل متكرر والسير قليلاً على مدار اليوم.

- خيط الأسنان

خلال دقائق معدودة، يمكنكِ تنظيف أسنانك بدقة عن طريق استخدام خيط الأسنان، حتى تتخلصي من بقايا الطعام العالق بين الأسنان، وحتى تتجنبي خطر تكاثر البكتيريا، وما يترتب عليه من أضرار للثة والأسنان.

- غسول الفم

للتخلص من بكتيريا الفم واللسان، استخدمي غسول الفم لتنظيفه لمدة 30 ثانية، ويفضل استخدام غسول الفم قبل النوم مباشرةً، لأن الفم يصبح جافاً للغاية عند النوم، وهذا يجعل البكتيريا تنشط وتسبب أضراراً كثيرة.

- غسل الخضراوات والمأكولات المعبأة

عند فتح المأكولات المعلبة على سبيل المثال الخضراوات مثل الفاصوليا، تكون مغطاة بسائل مكون من النشا والملح، ولتجنب ضرر هذا السائل المليء بالصوديوم الضار يجب غسل الخضار لمدة 10 ثوانٍ، وهذه الطريقة تساعدكِ على إزالة أكثر من 40% من الصوديوم الضار.

- الأضواء الخافتة

عند حلول المساء، عليكِ خفت المصابيح ومصادر الإضاءة داخل المنزل، وهذا يؤدي إلى تعزيز إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول الرئيسي عن النوم، بشكل سريع، والقضاء على الأرق.



- طبقي الكريم الواقي من الشمس بطريقة صحيحة

خلال أقل من دقيقة، طبقي الكريم الواقي من الشمس على الوجه، وتأكدي من تطبيق كمية مناسبة على الأنف والجفون والعنق والأذنين وظهر اليدين، هذه العادة الصحية السريعة تقي الإصابة بسرطان الجلد.

- شرب الماء صباحاً

أول شيء يجب فعله عند الاستيقاظ من النوم هو شرب كوب من الماء قبل تناول القهوة الصباحية، لتعزيز وتنشيط عقلك والكلية والأمعاء.

زهرة الخليج

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