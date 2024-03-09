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السبت، 09-03-2024 02:07 م

حقائق جديدة عن الإدراك البصري أثناء المشي

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الوكيل الإخباري - أظهر بحث جديد أن الدماغ يعالج الرؤية بطريقة إيقاعية، حيث ترتفع وتنخفض الحساسية في دورة تتوافق مع إيقاع خطواتنا.

وأفاد البحث بأنه عند التأرجح من خطوة إلى أخرى، يكون إدراك الإنسان جيداً وردود الفعل سريعة.

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ومع ذلك، أثناء وقع الأقدام على الأرض، لا تكون رؤيتنا حادة وتتباطأ ردود الفعل.
ووفق "مديكال إكسبريس"، لأول مرة، أنشأ علماء الأعصاب رابطاً بين التحولات في الإدراك البصري وإيقاع الخطوات أثناء المشي.


وقال الدكتور ماثيو ديفيدسون من كلية علم النفس بجامعة سيدني: "يكشف هذا العمل عن علاقة غير معروفة سابقاً بين الإدراك والحركة، إنه يسد الفجوة بين علم النفس التجريبي وسلوكنا اليومي الطبيعي".


تأرجح الخطوة
واستخدم البحث تقنية الواقع الافتراضي، وبها تم اكتشاف أن الرؤية تتحرك عبر مرحلة جيدة وأخرى سيئة في كل خطوة.


وتفسيراً لهذا التذبذب، اقترح الباحثون "أن الرؤية تصبح ثانوية بالنسبة للتحكم الحركي عند تثبيت القدم على الأرض والتخطيط للخطوة التالية".


وبمجرد أن يكون الجسم في مرحلة التأرجح بين وقع الأقدام، يعود الدماغ مرة أخرى إلى إعطاء الأولوية لأخذ عينات إدراكية من العالم، لخلق إيقاع إدراكي مستمر ينسجم مع معدل الخطوات.


وأظهرت تجارب البحث أن "الإنسان يأخذ حوالي خطوتين في الثانية عند المشي ويحافظ بشكل عام على إيقاع ثابت".


وتحدث التذبذبات المبلغ عنها في الحساسية البصرية أيضاً عند حوالي دورتين في الثانية، وتكون مقيدة بدورة الخطوات.


وفي حالة بعض المشاركين، تحدث هذه التذبذبات الإيقاعية عند 4 دورات في الثانية، ولكنها كانت مقفلة أيضاً على دورة الخطوة.

 

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