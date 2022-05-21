حقائق عن انخفاض ضغط الدم

الوكيل الإخباري - يعرف انخفاض ضغط الدم عندما ينخفض ضغط الدم لديك عن 90 ملم زئبق (انقباضي) و 60 ملم زئبق (انبساطي).

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ويمكن أن يحدث هذا لأسباب عديدة. ولكن إذا تم تشخيصك بانخفاض ضغط الدم، فمن المهم توخي أقصى درجات الحذر.

لأن انخفاض ضغط الدم أمر جيد ولكن عندما يحدث بشكل متكرر، يمكن أن يصبح مهددًا للحياة.

وقد لوحظ أن الكثير من الناس أقل اطلاعًا على انخفاض ضغط الدم ومخاطره ومضاعفاته.

لذا يشكل خطرًا أكبر لأن نقص المعلومات قد يؤدي إلى سوء التشخيص وتأخر العلاج.

متى يكون انخفاض ضغط الدم حالة طارئة؟



عادة، لا يعتبر انخفاض ضغط الدم حالة طارئة، ولكن إذا كنت تعاني من أعراض أخرى إلى جانب انخفاض ضغط الدم، فيجب عليك التماس العناية الطبية الفورية.

وتشمل هذه الأعراض:



– الشعور بالبرد والرعشة

– تحول الجلد إلى اللون الأزرق

– تنفس بطيء أو سريع

– ألم في الصدر

– خفقان القلب

– فقدان الوعي

أسئلة شائعة حول انخفاض ضغط الدم:



ما هو انخفاض ضغط الدم مع ارتفاع النبض؟



في حالات نادرة، يعاني بعض الأشخاص من انخفاض في ضغط الدم وارتفاع معدل ضربات القلب. هذه ليست علامة جيدة. وفقًا للطبيب، وقد يترافق انخفاض ضغط الدم مع ارتفاع معدل ضربات القلب. وهذه آلية تعويضية للنظام لتروية الأنسجة المنخفضة. قد يحدث هذا عندما لا يتلقى الجسم كمية كافية من الأكسجين وإذا استمر ذلك، فقد يدخل الجسم في حالة صدمة.

لذلك، إذا كنت تعاني من انخفاض في ضغط الدم مع ارتفاع معدل النبض، احصل على مساعدة طبية فورية.

ماذا تفعل إذا كان ضغط الدم منخفضًا جدًا؟

– اشرب الماء؛ فعندما يصاب جسمك بالجفاف قد ينخفض ضغط الدم لديك بشكل كبير. لذلك، يجب أن تكون الخطوة الأولى لرفع ضغط الدم هي شرب الكثير من الماء. انتظر لمدة 10 دقائق لمعرفة ما إذا كان هناك أي تحسن في ضغط الدم لديك. وإذا لم يكن كذلك، فقم بممارسة الخطوات الأخرى المذكورة أدناه.

– تناول الملح؛ العلاج المنزلي لرفع ضغط الدم هو استهلاك الملح. إذ يحتوي على الصوديوم الذي يساعد في رفع ضغط الدم ولكن لا تفرط في الاستهلاك. فققد يؤدي إلى تفاقم الوضع لأن الصوديوم الزائد قد يؤدي إلى مشاكل في القلب.

– ارتداء الجوارب الضاغطة: هذه الجوارب رائعة للأشخاص الذين يعانون في كثير من الأحيان من حالات انخفاض ضغط الدم. هذا الجورب الضاغط يخلق ضغطًا على الأوردة مما يساعد في زيادة ضغط الدم.

– تناول الدواء: الملاذ الأخير هو تناول الدواء. يجب أن يكون في متناول يدك ولكن لا تأخذه إلا عند الضرورة. حاول التدبير العلاجي بدون دواء ولكن إذا لزم الأمر، تناول الأدوية كما وصفها طبيبك.

هل يمكن أن يؤدي انخفاض ضغط الدم إلى الإجهاض؟



إذا كنت تعانين من انخفاض في ضغط الدم أثناء الحمل، فلا تأخذي الأمر باستخفاف. يمكن أن تعيق المشكلات الصحية صحة المرأة الحامل من نواحي كثيرة وقد تكون مهددة للحياة في بعض الأحيان.



ويوضح الطبيب أن انخفاض ضغط الدم أثناء الحمل يمكن أن يكون حالة طارئة في حالات معينة مثل النزيف وسكتة الغدة النخامية، وما إلى ذلك. ويمكن أن يحدث الإجهاض إذا ترك الأمر دون علاج.



اعلام العرب