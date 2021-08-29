حقائق لا نعرفها عن مطهر اليدين

الوكيل الاخباري- نشر موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي دراسة حول مطهر اليدين الذي زاد استخدامه بشكل كبير في الفترة الأخيرة بسبب تفشي وباء ”كورونا.“



وجاء في الدراسة أن هناك بعض الحقائق بشأن هذه المادة لا يعرفها الكثيرون، وعن ما إذا كان استخدامه جيدا، مثل الغسيل بالماء والصابون، أم إن بعض الأنواع أكثر فاعلية من غيرها.



لا ينظف اليدين



قد يقضي المطهر على الجراثيم، لكنه لا يترك يديك خاليتين من الأوساخ التي يمكن أن تجعل من الصعب على المطهر القيام بعمله. لذلك حاول فركه مع رغوة الصابون بعد القيام ببعض الأشياء، مثل: البستنة، أو اللعب في الهواء الطلق، أو صيد الأسماك، أو التخييم.



الثاني بعد الصابون



لا يقتصر دور الماء والصابون على التنظيف والتعقيم فحسب، بل إنهما في الواقع أكثر فاعلية بقتل الجراثيم مثل: نوروفيروس، وكريبتوسبوريديوم وغيرهما.ولا يستطيع مطهر اليدين أيضا التخلص من المواد الكيميائية أو المعادن الثقيلة مثلما يفعل الصابون.



ليست كل المطهرات متشابهة



يوصي المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض، باستخدام المطهرات التي تحتوي على 60% كحول على الأقل. بهذه الطريقة، يمكنك التأكد من حصولك على أكبر قوة قتل للجراثيم لكل مضخة.



يمكن أن تكون خطيرة



أفضل معقمات الأيدي تعتمد على الكحول. هذا يعني أنها قابلة للاشتعال أيضا. تأكد من الاحتفاظ بزجاجات مطهر اليدين في مكان آمن وبعيد عن اللهب أو الحرارة العالية.



المصدر: إرم

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