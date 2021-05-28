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الجمعة، 28-05-2021 03:09 م

حقيقة علمية.. الفطر الأسود وعلاقته بكورونا وطرق العدوى

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الوكيل الإخباري _ يعتبر الفطر الأسود نوع من الفطريات شقيقة “عفن الخبز، والفطريات التي يعثر عليها حول المباني المهدومة”، وتعد خطورة الفطريات بسيطة جدا.

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حيث اشارت العديد من الدراسات الى ان الفطر الأسود موجود منذ 50 عاما، ولا يصيب الأصحاء، ويكمن في التربة التي بها أسمدة ومواد عضوية متحللة وخلافه، متابعا: “الفطر الأسود غير معدٍ ولا ينتقل من شخص إلى آخر، ومن الخطأ اقترانه بمرض كورونا ولكن النقص الشديد في المناعة”.


كما أن مرض الفطر الأسود لا يصيب مرضى نقص المناعة البسيط، وهذا المرض وصفه العلمي هو عدوى انتهازية تصيب الناس منقوصي المناعة، والفطر الأسود ليس شيئا يرصد بمجرد الإصابة بكورونا، ولكن هو حالات مرضية تأتى وتذهب للشفاء والاكتشاف المبكر لمثل هذا الفطر ضمان كافٍ لسرعة العلاج”.

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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