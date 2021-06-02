حقيقة فوائد القرفة والليمون لجسم الانسان

الوكيل الإخباري - شاع استخدام القرفة والليمون معًا في الاونة الأخيرة، فما هي فوائد القرفة والليمون؟

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فوائد القرفة

للقرفة مذاق مميز وفوائد عديدة، منها:

1- تساهم في خسارة الوزن: تحتوي القرفة على الألياف الغذائية التي بدورها تساعد في تحفيز الشعور بالشبع.

2 - تقاوم السرطان: تحتوي القرفة على إنزيمات مضادة للسرطان كما وتمتلك خصائص مضادة للالتهاب ومضادة للأكسدة، مما يجعلها تساهم في مقاومة السرطان والحد من انتشاره.

3 - تقي من مرض الزهايمر: تمتلك مستخلصات القرفة خصائص قد تحد من الإصابة بأعراض مرض الزهايمر.

4 - تحد من الإصابة بمرض التصلب المتعدد: بسبب امتلاك القرفة تأثيرات مضادة للالتهاب تؤثر على الجهاز العصبي، وتحديدًا على بعض أجزاء الدماغ، كما ولها القدرة على إعادة مستويات الميلانين إلى الطبيعي، حيث أن تلف طب

فوائد الليمون

إن حمض الستريك الموجود في الليمون هو السبب في ذلك الطعم الحامض والمميز الذي هو عليه، ومن فوائد الليمون نذكر:

1. الحفاظ على صحة القلب

يحتوي الليمون على نسبة جيدة من الألياف الغذائية التي تساعد في خفض الكولسترول الضار مما يساهم في الحماية من تصلب الشرايين.

2. تقليل الوزن

إن ألياف البكتين (Pectin fiber) الموجودة في الليمون تتمدد بمجرد تناولها مما يساهم في جعلك تشعر بالشبع بشكل أسرع ولفترة أطول.

3. الوقاية من فقر الدم

رغم عدم احتواء الليمون على مستويات مرتفعة من الحديد إلا أنه يساهم في امتصاص كمية أكبر من الحديد خاصًة الحديد الذي نحصل عليه من الأطعمة النباتية.

4. منع تكون حصوات الكلى

يعود السبب في ذلك إلى حمض الستريك الذي يعمل على منع تكوين حصوات الكلى.



المصدر - طب ويب