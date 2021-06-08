حقيقة فوائد لسعة النحل للمفاصل!

الوكيل الإخباري _ يمكن اعتبار لسعة النحل علاج بديل لمشكلات المفاصل والأمراض الأخرى التي قد تصيب الجسم، إذ يحتوي سم النحل على المواد الكيميائية التي تساعد على علاج بعض المشكلات، وفيما ياتي فوائد لسعة النحل للمفاصل وللجسم بشكل عام:







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ومن ابرز الفوائد لـ لسعة النحل للمفاصل :

1. تخفف تصلب وألم مفصل الكتف

قد تساعد لسعة النحل في التخفيف من الألم والتشنج الذي يصيب الأشخاص الذين يعانون من مشكلة تصلب الكتف.



2. تعالج التهاب المفاصل الروماتويدي

يمكن للسعة النحل علاج التهاب المفاصل الروماتويدي عن طريق تخفيف الألم الناتج عنه والتقليل من تيبس الصباح وتورم المفاصل، كما أنها تحسن جودة حياة المرضى بشكل ملحوظ.



فوائد لسعة النحل للجسم بشكل عام



تخفف الألم

هناك نوع من أنواع الوخز بالإبر يستخدم سم النحل المخفف من خلاله، وتبين أنه علاج فعال للألم مثل الام ما بعد السكتة الدماغية المركزية، لكن هناك حاجة للمزيد من البحث للتأكد من فاعلية لسعة النحل في تخفيف الالام الأخرى.



تعالج الأمراض الجلدية الالتهابية

قد تساعد لسعة النحل أيضًا في علاج الأمراض الجلدية الالتهابية، مثل الصدفية اللويحية. إذ أنها تقلل من لويحات الصدفية، كما أنها تساعد في التئام الافات الجلدية بشكل أكثر كفاءة.



تعالج مرض الشلل الرعاش (باركنسون)

تبين أن العلاج بسم النحل ووخز الإبر يساعد في علاج الأمراض العصبية، مثل مرض الشلل الرعاش، إذ أنه يساهم في تحسين سرعة المشي، والتحكم في الحركة، وممارسة الأنشطة اليومية وتحسين جودة الحياة لمرضى الشلل الرعاش بشكل عام.

المصدر : الامارات نيوز



