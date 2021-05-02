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الأحد، 02-05-2021 12:49 م

حلول سهلة وطبيعية.. كيفية التخلص من انتفاخات العين

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الوكيل الاخباري - في كثير من الأحيان يشعر الشخص بالضيق والحرج، بسبب تلك الأكياس المنتفخة تحت عينيه، وازديادها وضوحا بمرور الأعوام والسنين.

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نشر موقع "كليفلاند كلينك" الطبي المتخصص تقريرا حول كيفية التخلص من تلك الانتفاخات حول العين بصورة طبيعية وسهلة.

 

* أسباب انتفاخات العين:
- قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى الانتفاخ والهالات السوداء تحت العين.
- يمكن أن يتسبب الجفاف في جعل الجلد حول عينيك مترهلًا وغارقًا.
- يمكن أن يؤدي احتباس السوائل - مثل الحساسية أو الوجبة المالحة - إلى الانتفاخ.
- يمكن أن يؤدي التهيج من مستحضرات التجميل إلى تضخم الأنسجة حول عينيك (خاصة إذا كنت لا تغسل وجهك قبل النوم).
- يؤدي التقدم في السن إلى تقلص الضمادات الدهنية في الوجه وتغرقها، مما يؤدي إلى تشكل الأكياس.
- الوراثة تجعل بعض الناس أكثر عرضة للانتفاخات تحت العين.


* علاجات منزلية لانتفاخات العين:
نادرًا ما تكون الانتفاخات تحت العين مدعاة للقلق، لكنها قد تكون مزعجة من وجهة نظر تجميلية.
يوجد عدد من العلاجات المنزلية الفعالة والسهلة، التي يمكنها التخلص من انتفاخات العين:
- ادعم وسادتك:
يمكن أن يساعد النوم مع رفع رأسك قليلاً، على منع تراكم السوائل حول عينيك أثناء النوم.


- جرب الكمادات الباردة:
ينصح الخبراء بضرورة وضع الخيار على عينيك، لمساعدتها البالغة في تخفيف الانتفاخات حول العين، حيث يمكن أن تساعد الكمادات الباردة مثل الخيار أو أكياس الشاي البارد في تقليل الانتفاخ.


- أضف المزيد من الرطوبة:
استخدم مرطبًا يوميًا جيدًا للحفاظ على صحة البشرة (اختر فقط تركيبة لطيفة للاستخدام حول عينيك)، لأنه تتمتع البشرة المرطبة جيدًا بحاجز رطوبة أفضل، مما يمنع دخول المواد المهيجة ومسببات الحساسية إلى الجلد.

 

- شرب السوائل:
يمكن للجفاف أن يجعل الجلد حول عينيك مترهلًا وحزينًا، لذلك تأكد من شرب الكثير من الماء.


- تخلص من نظام اليويو الغذائي:
عندما يرتفع وزنك لأعلى ولأسفل، يمكن أن تنمو الدهون في وجهك وتتقلص أو تتحول، لذلك اتباع نظام غذائي متكرر يمكن أن يتسبب في إعادة توزيع الضمادات الدهنية على وجهك.
وللمساعدة في إبقائها في مكانها، تخطي الحميات الغذائية وحاول الحفاظ على وزن ثابت.


- كريم العين لانتفاخات تحت العين:
للأسف، ليس هناك جرعة سحرية لتقليص الانتفاخات حول العينين، لكن كريمات العين قد توفر بعض الفوائد.
حيث توفر بعض أنواع الجل والكريمات "الإصلاح الفوري" ولكن مع تلك الكريمات، يتقلص الجل نفسه عندما يجف، لذلك هذه ليست سوى إصلاحات مؤقتة، وهي مفيدة ولكن فقط طالما أنها لا تتقشر أو تزول في الوقت الخطأ.


* مكونات تساعد على تهدئة البشرة حول العينيين:
ويمكن استخدام أي من تلك المكونات التي ينصح بها الأطباء لتهدئة البشرة حول العينين، والتي جاءت على النحو التالي:
- الريتينول.
- مادة الكافيين.
- فيتامين سي.
- مضادات الأكسدة.

ولكن ملحوظة: "يمكن أن تكون المكونات مثل الريتينول أو مضادات الأكسدة مفيدة - ولكن إذا كان التركيز قويًا جدًا، يمكن أن يكسر حاجز الرطوبة ويهيج الجلد".


سبوتنيك

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