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الثلاثاء، 05-10-2021 02:44 م

حلول لتسكين ألم الأسنان فورًا

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الوكيل الإخباري - يعتبر وجع الأسنان من أصعب الالام التي يتعرض لها الأشخاص باختلاف أعمارهم، وهناك العديد من الطرق التي يمكنك استخدامها لتسكين ألم الأسنان فورًا . 

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هناك بعض الوصفات المنزلية التي يمكن من خلالها علاج ألم الأسنان بطريقة سريعة وفعالة، منها:

1. غسول القرنفل
يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من القرنفل إلى كوب من الماء، وتركه يغلي مدة خمس دقائق، ثم تركه حتى يبرد.
يتم مضمضة الفم مرتين يوميًا لتسكين وجع الأسنان أو يمكنك استعماله يوميًا مرة واحدة كنوع من أنواع العناية بالأسنان.


2. غسول ورق الزيتون
يتم إضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من الشاي الأخضر إلى ربع كوب من الماء، ثم يتم غلي المزيج على نار هادئة وتركه حتى يبرد.

 

3. مزيج الزنجبيل
يتم إضافة ربع ملعقة صغيرة من مبروش الزنجبيل الطازج إلى ربع ملعقة صغيرة من العسل الأبيض، يتم خلطهم جيدًا ثم وضع الخليط على مكان الألم لمدة ربع ساعة.
بعدها قم بغسل الفم بالماء، ويمكنك تكرارالعملية عند الحاجة أو عند الشعور بالألم.

 

4. مزيج الكركم 
يتم إضافة ربع ملعقة صغيرة من ( الكركم البودره، والعسل الأبيض، ولبن الزبادي) ويتم مزجهم جيدًا ومن ثم وضع الخليط على مكان الألم لمدة ثلاث دقائق.
ينصح بغسل الأسنان بالفرشاة ومعجون الأسنان لتجنب تصبغ الأسنان.

 

طرق أخرى لتسكين ألم الأسنان فورًا
هناك أيضا العديد من الطرق الأخرى لتسكين ألم الأسنان فورًا منها:
1- غسول النباتات العطرية مثل الريحان والنعناع.
2- غسول حبة البركة.
3- المحلول الملحي.
4- تناول عصائر الفاكهة الحمضية مثل الليمون والبرتقال.
5- كمادات الخل الأبيض وخل التفاح.

 

أسباب ألم الأسنان
من الأسباب المحتملة لمعاناة الفرد من الام الأسنان الاتي:

1- نمو أسنان جديدة.
2- تسوس الأسنان (Tooth decay).
3- حساسية الأسنان لبعض المواد مثل؛ الثلج.
4- التهاب الأسنان وتكون الخراج (Abscess).
5- ضعف الأسنان الناتج عن ضعف في اللثة.
6- الحشو الخاطئ للأسنان

 

المصدر - صحتي هنا 

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