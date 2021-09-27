حليب الأم الملقَّحة ضد كورونا يحمي رضيعها من الإصابة بالفيروس

الوكيل الإخباري - كشفت دراسة حديثة عن فائدةٍ جديدة لحليب الأم، حيث أوضحت أن الأم التي تلقت لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا، يحتوي حليبها على أجسام مضادة قد تحمي رضيعها من العدوى، لكن هناك حاجة إلى مزيدٍ من البحث لتحديد آثار الأجسام المضادة على مناعة الرضَّع، بحسب تقرير نشرته صحيفة "إندبندنت" Independent البريطانية.

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وقال باحثون من جامعة فلوريدا الأمريكية: إن النتائج التي توصلوا إليها يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على معدلات التطعيم لدى النساء الحوامل والمرضعات، لكن عديدٌ منهن مازلن مترددات بشأن التطعيم.



واشتملت الدراسة على تحليل حليب 21 من الأمهات المرضعات اللاتي عملن في مجال الرعاية الصحية، حيث تم تسجيلهن في الدراسة اعتباراً من ديسمبر 2020، عندما أصبحت اللقاحات متاحة للعاملين في مجال الرعاية الصحية، واستمرت الدراسة حتى مارس 2021.



وأجريت اختبارات لدم الأم وحليبها على ثلاث فترات للكشف عن الأجسام المضادة قبل التطعيم، وبعد جرعة اللقاح الأولى، ثم الجرعة الثانية.



ووجد العلماء أن لبن الأم بعد الجرعة الثانية كان فيه زيادة بمقدار 100 ضعف في الأجسام المضادة التي تلعب دوراً مهماً في المناعة ومكافحة العدوى.

المصدر - سيدتي

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