حِمية الأغذية النيئة.. تعرف على فوائدها

الوكيل الإخباري - قالت أخصائية التغذية العلاجية الألمانية بترا براخت إن حِمية الأغذية النيئة هي نظام غذائي يقوم على تناول الأغذية الطازجة، لا سيما الخضروات والفواكه، بشكل نيء أو تسخينها بدرجة لا تزيد عن 42 درجة مئوية.





وأوضحت براخت أن حِمية الأغذية النيئة تتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث إنها تحد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع الدهون غير الصحية في الدم وداء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والحساسية.





وفي الوقت نفسه، حذرت براخت من الاعتماد على حِمية الأغذية النيئة بنسبة 100%، نظراً لأن التغذية أحادية الجانب قد تترتب عليها عواقب وخيمة مثل فقدان الوزن الشديد أو نقص البروتين أو نقص الفيتامينات مثل نقص فيتامين B12.





لذا تنصح خبيرة التغذية الألمانية بأن تشكل الأغذية النيئة نسبة لا تزيد عن 70% من النظام الغذائي.

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