الخميس 28-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الاعلان عن توفر 30 فرصة عمل في الجيزة

عدد قياسي يومي من حالات جدري القرود في الولايات المتحدة الأمريكية

وفاة أردني بحادثة إطلاق نار في تكساس والخارجية تتابع

مستوطنون يقتحمون الأقصى

البر والإحسان تنظم يوما طبيا مجانيا في مأدبا غدا

كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة وتحذيرات

هام للمقترضين.. توقع اقرار تثبيت القسط الشهري بعد رفع الفائدة

الأمن يحذر من ارتفاع درجات الحرارة

الحكومة توضح حول عطلة يوم السبت للقطاع الخاص

إحالة عطاء بوزارة التربية وصرف نفقات وسلف إلى مكافحة الفساد

الخميس، 28-07-2022 11:00 ص

حِمية الأغذية النيئة.. تعرف على فوائدها

main_image62e1015d6659b


الوكيل الإخباري - قالت أخصائية التغذية العلاجية الألمانية بترا براخت إن حِمية الأغذية النيئة هي نظام غذائي يقوم على تناول الأغذية الطازجة، لا سيما الخضروات والفواكه، بشكل نيء أو تسخينها بدرجة لا تزيد عن 42 درجة مئوية.


وأوضحت براخت أن حِمية الأغذية النيئة تتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث إنها تحد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع الدهون غير الصحية في الدم وداء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والحساسية.


وفي الوقت نفسه، حذرت براخت من الاعتماد على حِمية الأغذية النيئة بنسبة 100%، نظراً لأن التغذية أحادية الجانب قد تترتب عليها عواقب وخيمة مثل فقدان الوزن الشديد أو نقص البروتين أو نقص الفيتامينات مثل نقص فيتامين B12.


لذا تنصح خبيرة التغذية الألمانية بأن تشكل الأغذية النيئة نسبة لا تزيد عن 70% من النظام الغذائي.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
202272711301455A8

خاتم يقيس تشبع الأكسجين في الدم أثناء النوم

2020_8_13_19_50_37_645

فيتامين ب 6 مهدئ للقلق والاكتئاب

45

داء السكري يهاجم الكلى أيضا

437994

تعاني من مشاكل الهضم؟ ابتعد عن هذه الأغذية

العسل-للرجيم-السريع

لأصحاب الوزن الزائد... انتبهوا من تناول العسل

ط

علامات نقص فيتامين D في الجسم

أخبار متعلقة
س

أطعمة تحد من خطر السرطان

4

قلص من استهلاك 300 سعرة حرارية في اليوم بهذه الخدعة البسيطة!

2020_3_9_13_18_23_695

رجيم عشرة أيام.. سهل وسريع وصحي

376229_10_1657610238

ما كمية الخضروات والفواكة الضرورية للجسم يوميا؟

dd388f47-5ceb-4330-9896-ca8745b950b2

هذه الأطعمة تبقيكِ بعيدة عن السرطان

87017

أفضل تمارين لزيادة الطول عند النساء