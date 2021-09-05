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الأحد، 05-09-2021 02:42 م

حمية مايند النظام الغذائي الافضل للدماغ

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الوكيل الإخباري - تحت عنوان "Eat This, Not That"، استعرضت مجلة أميركية معلومات دقيقة عن نظام مايند الغذائي الأفضل للدماغ، من خلال لقاء مع مؤلفة كتاب التغذية الرياضية "The Sports Nutrition Playbook".

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وأكدت الدكتورة إيمي جودسون، وعضو مجلس الخبراء الخاص بالمجلة المتخصصة بالغذاء والصحة، أن "نظام مايند الغذائي هو مكسب مطلق لعقل الإنسان".


ووضعت دراسة بحثية أجرتها العالمية مارثا كلير موريس، خطة جديدة لبعض الأطعمة بعد أن لاحظت أن المشاركين من كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 58 و 93 عامًا، قد عانوا من خطر الاصابة بمرض الزهايمر.


وقالت جودسون: "يجمع مايند بين نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي الغني بالدهون الصحية والخضروات والحبوب الكاملة مع نظام داش الغذائي، المصمم للمساعدة في وقف ارتفاع ضغط الدم ومدعم بالفواكه والخضروات".


وتوصي تعليمات حمية "مايند" بإدراج الأطعمة التالية في النظام الغذائي بشكل منتظم، وهي: التوت والخضار الورقية الخضراء والمكسرات والأسماك وزيت الزيتون وجميع الحبوب والفاصوليا والدواجن، وتوصي أيضاً بتناول حصة واحدة على الأقل من الأسماك في الأسبوع.

 

المصدر - لها 

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