الجمعة 25-06-2021
الوكيل الاخباري

40 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

الصفدي: نأمل رفع المملكة من القائمة الحمراء إلى الخضراء وبائيا

تشييع جثمان الناشط الفلسطيني نزار بنات

الصحة توضح حول تكليف الهواري بأعمال مدير مديرية الطب الشرعي

وزير الشباب : تكثيف الجولات الميدانية تنفيذا لتوجيهات الملك

الطاقة: بدء تشغيل مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي عام 2022

وزير الخارجية يلتقي بنظيره القبرصي اليوم

جمعية الفنادق : الملك وجه بتشكيل لجنة لمتابعة قطاع السياحة خلال أسبوع

إربد: 13 ألف شخص سجل على منصة مطعوم كورونا اليوم

وفيات الجمعة 25-6-2021

الجمعة، 25-06-2021 02:02 م

حيلة بسيطة يمكن أن تساعدك في تهدئة عقلك قبل النوم

2020_12_10_17_31_34_209


الوكيل الاخباري - تقول العديد من الدراسات إن الشاشات الإلكترونية ليست جيدة لروتين نومنا، وذلك لأن أجهزة التلفزيون والهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة تحفز أدمغتنا، ما يجعلنا أكثر يقظة.

اضافة اعلان


ووجدت دراسة أجريت عام 2019 أن التوهج المنبعث من التلفزيون يمكن أن يعطل الساعة الداخلية ويتسبب في حدوث خلل في مستويات الميلاتونين، والذي يلعب دورا رئيسيا في مساعدتنا على النوم بشكل سليم. وبالمثل، وجدت دراسة سابقة تعود إلى عام 2014 أن مشاهدة التلفزيون قبل النوم تؤدي إلى ضعف جودة النوم والشعور بالإرهاق في اليوم التالي.

 

ولتخطي هذه العادة الضارة توصي دراسة جديدة بحيلة بسيطة يمكن أن تساعد في تهدئة عقلك بعد قضاء فترة في مشاهدة التلفاز وتساعد على النوم أسرع.


واقترح الباحث في مجال النوم مايكل سكولين، أن تدوين المهام المستقبلية يمكن أن يساعدك على "التخلص من الأعباء" قبل النوم.


ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة Psychological Science، فإن قضاء خمس إلى 10 دقائق في كتابة قائمة مهام يمكن أن يساعد الأفراد على النوم بشكل أسرع.


وتجدر الإشارة إلى أن الباحثين يقترحون تفويت وقت التلفزيون والشاشة تماما وتجربة كتابة قائمة المهام بدلا من ذلك.


ولكن بالنسبة لأولئك الذين من غير المحتمل أن يتوقفوا عن عادات الشاشة لديهم، يمكن محاولة كتابة قائمة مهام (أو مهمة كتابية مماثلة) بعد ذلك.


ويؤكد سكولين أن الانخراط في نشاط معرفي، مثل تدوين الملاحظات، يمكن أن يساعد في جعل النوم أسهل. ولا تساعد هذه الطريقة فقط على النوم، ولكنها طريقة رائعة لتكون أكثر تنظيما في حياتك أيضا.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4a8bfc54-0571-4981-a4c4-e494e6666466_16x9_1200x676

الاكتئاب وسوء الإدارة.. دراسة تكشف 'الرابط الخطير'

حمام

ما تأثير الاستحمام بالماء الساخن في الصباح؟

شرب

ما كمية الماء التي يحتاجها الجسم في الطقس الحار؟

قلب

أفضل المواد الغذائية المفيدة للقلب

professor-doctor-recommend-report-a-method-with-patient-treatment-results-on-examine-a-picture-brain

الأعراض الـ 15 الرئيسية للسرطان الواجب عدم تجاهلها أبدا!

يبءيبؤيب

طرق زيادة وزن الرضيع

أخبار متعلقة
shutterstock_675118351

لهذا السبب الصادم احذروا من النوم بجانب الكلاب في الفراش

1142741

تحذير من تناول المضادات الحيوية دون وصفة طبية!

9CD32384-D8E4-41D9-94E33687437092F9_source

مشاكل صحية خطيرة يسببها نقص الحركة

فوائد_البطيخ_الأحمر

أسباب تدفعك لتناول البطيخ يومياً.. تعرف إليها

132997

أسهل طريقة للحفاظ على رطوبة الجسم في الصيف

ىا

لماذا يبقى البعض مستيقظ حتى عندما يكون متعب ومرهق؟