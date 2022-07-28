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الخميس، 28-07-2022 12:11 م

خاتم يقيس تشبع الأكسجين في الدم أثناء النوم

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الوكيل الإخباري - أطلقت شركة "أورا" (Oura) تحديثا جديدا لخاتمها الذكي Ring في جيله الثالث، والذي يتيح إمكانية قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم أثناء النوم، وكذلك إيقاع التنفس.

وأوضحت الشركة الفنلندية أن خاتمها الذكي يقيس نسبة تشبع الأكسجين في الدم بواسطة لمبة LED حمراء ولمبة LED بالأشعة تحت الحمراء. وكلما زاد الضوء الأحمر وقل ضوء الأشعة تحت الحمراء، الذي يعكسه الدم، زادت نسبة تشبع الأكسجين بالدم، علماً بأن نسبة تشبع الأكسجين بالدم لدى الأصحاء تتراوح بين 95 و100%.

وفي حال انخفاض نسبة تشبع الأكسجين بالدم عن 95% على مدار فترة طويلة، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب؛ نظرا لأن ذلك قد يشير إلى الإصابة بمرض خطير مثل الربو وأمراض الرئة ومشاكل القلب. وتتمثل أعراض قلة الأكسجين بالدم في الصداع وصعوبة التنفس وسعة ضربات القلب.

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وأشارت أورا إلى أن فترة تشغيل البطارية بخاتمها الذكي تتراوح بين 4 و7 أيام.

 

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