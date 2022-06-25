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السبت، 25-06-2022 02:26 م

خبراء: تناول الحلويات أفضل من الحرمان

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الوكيل الإخباري - قالت سو إيلين أندرسون هاينز، أخصائية التغذية ومؤسسة 360 Girls & Women، يمكن أن تساهم الحلويات بعد العشاء في ارتداد الحمض أو حرقة المعدة أو اضطراب المعدة أو قلة النوم، عند تناولها قبل وقت قصير من النوم.

وقالت هاينز لموقع هافينغتون بوست الأمريكي: "يستغرق هضم الكربوهيدرات، الخبز، والمعكرونة، والبسكويت، من ساعة إلى ساعتين. وبإضافة المزيد من المكونات مثل البروتين والدهون، يزيد وقت الهضم. وتحتوي معظم الحلويات على كميات عالية من الدهون والكربوهيدرات السكر المضاف، الدقيق وغيرها".

ووفق أخصائية التغذية أليسا رمزي "يمكن أكل الحلوى في أي وقت. تناول الحلوى في كثير من الأحيان يقيد الناس خلال النهار، حتى لو كانوا يتوقون إليها، ما قد يؤدي إلى شعورهم بالخروج عن السيطرة والرغبة الكبيرة في الحلويات في وقت لاحق من اليوم".

وأوضحت كيمبرلي روز فرانسيس، أخصائية التغذية أن من الأفضل تناول الحلويات بدل الهوس بها، وقالت: "قد يؤدي الحرمان إلى الإفراط في التساهل ثم الشعور بالذنب لاحقًا .وخلص مقال بحثي حديث في 2020 إلى أن توقع الأطعمة اللذيذة، مثل الحلوى، يمكن أن يغير تفضيلات الطعام الصحي للاستهلاك الفوري".



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