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الإثنين، 30-01-2023 01:10 م

خبراء : مكملات غذائية يجب عدم تناولها معاً

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الوكيل الإخباري- من المعروف بأن تناول المكملات الغذائية مفيد صحياً، ولكن الكثيرين لا يعلمون بأن تناولها بشكل فوضوي قد يكون له آثار ضارة على الجسم بسبب تفاعلها السلبي مع بعضها البعض.

فيما يلي بعض المكملات الغذائية التي يجب تجنب تناولها معاً أو مع بعض المواد الغذائية الأخرى، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

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الشاي الأخضر والحديد


يقول خبراء التغذية، إن تناول الشاي الأخضر يقلل من قدرة الجسم على امتصاص الحديد، لذا يُنصح بعدم تناول مكملات الحديد جنباً إلى جنب مع الشاي الأخضر. ويتميز مكمل الحديد بكونه عنصراً أساسياً للجسم ويلعب دوراً مركزياً في تعزيز مناعته.

 


المغنيسيوم والكالسيوم
على الرغم من أن المغنيسيوم يساعد في امتصاص الكالسيوم، وبالتالي يمنع حدوث مشاكل العظام مثل هشاشة العظام، إلا أن تناول العنصرين معاً يقلل من قدرة الجسم على امتصاص المغنيسيوم الضروري لوظائف الأعصاب والعضلات وسكر الدم، والتحكم في ضغط الدم.
فيتامين C والنحاس
يعد فيتامين C ضرورياً للمناعة وخفض ضغط الدم، ويساعد النحاس في تكوين النسيج الضام وتقليل المخاطر المرتبطة بمشاكل القلب. ورغم أهمية هذين العنصرين، لا ينبغي تناولهما معاً لأن فيتامين C يتداخل مع قدرة الجسم على امتصاص النحاس.

 


فيتامينات D, E و K
ينصح الأطباء بعدم تناول هذه الفيتامينات دفعة واحدة، لأن فيتاميني D و E يؤثران سلباً على قدرة الجسم على امتصاص فيتامين K، لذلك يجب على المرء أن يأخذ هذه الفيتامينات كل على حدى بفارق ساعتين.
النحاس والزنك
يقلل الزنك من فرص امتصاص الجسم للنحاس، ونتيجة لذلك من المحتمل أن يعاني المريض من التعب وحساسية البرد وهشاشة العظام، وإذا لزم الأمر، يجب تناول مكملات النحاس والزنك بفارق ساعتين من أجل زيادة فرص امتصاصهما.  

 

 

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