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الخميس، 27-10-2022 02:50 م

خبيرة تحدد الوقت الأنسب لتناول الجبن المملح

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الوكيل الإخباري-أعلنت يلينا تيخوميروفا خبيرة التغذية الروسية، أن أي نوع من الجبن مصنوع بتكنولوجيا صحيحة يعتبر مفيدا للصحة لأنه يحتوي على بروتين ودهون مفيدة.

وتشير الخبيرة في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أنه مع ذلك يجب اختيار الأنواع التقليدية و الصلبة والجديدة والموجودة في محلول ملحي.

وتضيف موضحة، الجبن من منتجات الألبان، يحصل عليها من الحليب وإنزيم تخثر الحليب. وجميع أنواع الجبنة لا تحتوي على اللاكتوز، لأنه أثناء المعالجة الحرارية يفقد الحليب السكر الموجود في تركيبه. أي أن الجبن يحتوي على بروتين ودهن الحليب فقط.

وتقول: ""أي جبن مصنوع وفقا للتكنولوجيا الصحيحة ، بما في ذلك من دون استخدام الزيوت النباتية، هو بالتأكيد مفيد للصحة. لأنه يحتوي على كمية كبيرة من البروتين، الذي يمتصه الجسم بسهولة وسرعة. ووجود الدهون في الجبن يحسن المناعة وله تأثير إيجابي في الجهاز العصبي".

ووفقا لها، تحتوي غالبية الحميات الغذائية على الجبن، لأنه يحتوي على نسبة جيدة من الدهون الصحية التي تعطي إحساسا بالشبع. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الجبن على نسبة مثالية من الكالسيوم والفوسفور، اللذين يمتصهما الجسم بسهولة وسرعة. هذه العناصر المغذية ضرورية لصحة العظام والأربطة والمفاصل والعضلات، لذلك من المهم الحصول عليها يوميا.

وتضيف، يجب أن نتذكر أن نسبة الملح في الجبن تختلف من نوع إلى آخر . لذلك، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم وزيادة الوزن، تناول الأجبان الحديثة الصنع.

وتنصح الخبيرة بتناول الجبن المملح في الصباح وفترة ما قبل الظهر فقط.

وتقول: "جميع أنواع الجبن صحية إذا تم تصنيعها بشكل صحيح. ولكن من الأفضل عدم تناول الجبن المطبوخ، لأنه غالبا ما يكون منخفض الجودة. لذلك من الأفضل اختيار الجبن الكلاسيكي المخلل الصلب والجديد".

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روسيا اليوم

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