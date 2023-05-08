خبيرة تحذر من تناول البطيخ في هذا الوقت !

الوكيل الإخباري- يعتبر البطيخ من الفواكة الصيفية المفضلة عند العديد من الأشخاص، ويرجع السبب إلى مذاقه اللذيذ، الذي يدفع البعض إلى تناوله قبل الخلود للنوم.



في هذا الصدد، قالت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية في مصر ، إن البطيخ لا خلاف على قيمته الغذائية العالية، ولكن من الأفضل عدم تناوله مساءً.



وأضافت ليندا أن تناول البطيخ قبل النوم قد يؤدي إلى زيادة الوزن رغم انخفاض سعراته الحرارية، ويرجع السبب إلى احتوائه على نسبة عالية من السكريات.

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وأوضحت خبيرة التغذية أن تناول الأطعمة الغنية بالسكريات، لا سيما الفواكة، من العادات الغذائية الخاطئة التي تسبب زيادة الوزن، لأن السكر الذي يحصل عليه الجسم ليلًا يقوم بتخزينه في المناطق ذات العضلات الضعيفة، مثل البطن والخصر والأرداف، على هيئة دهون.



وأشارت إلى وجود سبب آخر يجعل البطيخ طعامًا مضرًا قبل النوم، وهو احتمالية الإصابة بالإسهال، خاصةً عند تناوله بكميات كبيرة، نظرًا لمحتواه العالي من الماء، الذي يؤدي بدوره إلى زيادة حركة الأمعاء.



وتناول البطيخ ليلًا قد يسبب أيضًا صعوبات في النوم، لأن الماء الموجود به سيجعل الشخص يستيقظ أكثر من مرة في منتصف الليل للتبول، بحسب موقع "Times of india".



وأكدت أن الإفراط في البطيخ قد يؤثر سلبًا على صحة القلب، لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يتسبب في عدم انتظام ضرباته، عندما ترتفع مستوياته بالجسم.



وفي ختام حديثها، أوصت ليندا بتناول البطيخ في الصباح أو بين وجبتي الإفطار والغداء، لضمان الاستفادة من عناصره الغذائية، مع ضرورة أن تكون وجبة العشاء خالية تمامًا من السكريات والأطعمة الدسمة.

الكونسلتو الطبي

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