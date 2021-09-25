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السبت، 25-09-2021 10:23 ص

خبيرة تحذر من تناول المشروبات الساخنة وتكشف عن مضاعفاتها

شاي 2


الوكيل الإخباري - حذرت الطبيبة وأخصائية التغذية الروسية، مارغريتا أرزومانيان، من تناول المشروبات الساخنة للغاية، مشيرة إلى أنها قادرة على التأثير سلبا على صحة الإنسان.

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وقالت الطبيبة أرزومانيان خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "يكثر الناس عادة من تناول المشروبات الساخنة خلال فصل الشتاء والخريف، لكن يجب الحذر من طريقة تناوله.


وبحسب الخبيرة، فإن فنجان الشاي الساخن قادر على جعل الإنسان دافئا خلال البرد القارس في فصل الخريف والشتاء، لكن هذه الخطوة مهددة بعواقب وخيمة أبرزها أن درجة الحرارة المرتفعة للمشروبات قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي. 

وتابعت الطبيبة "فيما يتعلق بالمشروبات الساخنة، هناك أبحاث تقول إنه، يمكن أن تؤدي المشروبات الساخنة إلى الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى إمكانية إتلاف الجهاز الهضمي، معتبرة أنه يجب تخمير الشاي بالماء المغلي وشربه باردًا، لكن بالتأكيد لا تحتاج إلى تناول الماء المغلي".

 

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