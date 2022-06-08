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الأربعاء، 08-06-2022 07:44 ص

خبيرة تشير إلى مكمّل غذائي يحوي مواد سامة

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الوكيل الإخباري - بينما تستخدم الفيتامينات والمعادن بشكل أساسي لتعزيز المستويات المنخفضة من العناصر الغذائية الأساسية ودرء الأمراض، فقد ظهرت بعض الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة.

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وقالت ناتالي كوموفا، خبيرة اللياقة البدنية في JustCBD: "أنصحك بشدة بالابتعاد عن مكملات aconite" - مشتق من نبات يحمل الاسم نفسه، ويستخدم جذر aconite للأغراض الطبية.


ومع ذلك، حتى النبات نفسه يحتوي على مواد كيميائية سامة معينة يمكن أن تكون ضارة بصحتك.


ويستخدم هذا المكمل لاستهداف مشاكل مختلفة، بما في ذلك آلام المفاصل والالتهابات والنقرس وحتى تساقط الشعر، ويمكن أيضا استخدام aconite أحيانا كمطهر لعلاج الجروح.


وقالت كوموفا: "لديها آثار جانبية محتملة مثل الغثيان والتعب وصعوبة التنفس أو مشاكل القلب أكثر من الفوائد المتوقعة لتقليل الالتهاب وآلام المفاصل".


وتنصح MedicineNet بعدم استخدام aconite، وتحذر من أن الجذر على وجه الخصوص "غير آمن" عندما يؤخذ عن طريق الفم. وتشارك البوابة الصحية: "جميع أنواع النبات خطرة، وبالتالي فهي منتجات معالجة. ويحتوي aconite على سم قوي وسريع المفعول يسبب آثارا جانبية شديدة".


وبصرف النظر عن المشاكل التي ذكرتها الخبيرة، يرتبط aconite أيضا بالقيء والضعف والموت.


ويشدد موقع MedicineNet على أن النساء الحوامل يجب ألا يستخدمن حتى كريم aconite أو المستحضرات. ويلاحظ "هولاند آند باريت" أن بعض مكملات aconite يجب أن تؤخذ لفترة قصيرة فقط.


ويشاركون بأن الوقت الوحيد لتناول المكمل لفترة أطول هو عندما تتلقى تعليمات من أحد الممارسين للقيام بذلك.


وعندما يتعلق الأمر بجرعة هذا المنتج، تشرح MedicineNet ضرورة استشارة الصيدلي أو الطبيب دائما.


ويوضح موقع MedicineNet أنه لا يوجد بحث كاف لتحديد نطاق معين للجرعة الصحيحة. لهذا السبب من الضروري استشارة أخصائي طبي قبل البدء في استخدام هذا المكمل.


ومع ذلك، نصحت كوموفا بعدم استخدامه بسبب آثاره الضارة المحتملة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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