السبت 14-08-2021
الوكيل الاخباري

المسلسل الأردني مدرسة الروابي للبنات يشعل جدلا عبر تويتر

خلال نصف عام روسيا منعت حوالي 99 ألف أجنبي من دخول أراضيها

إدارة السير تكشف سبب الحادث المروع الذي أودى بـحياة 3 أشخاص بالزرقاء

خبير مالي روسي لا يستبعد هبوط الدولار إلى 65 روبلا بحلول نهاية العام

الأردن والعراق يبحثان تنفيذ المدينة الاقتصاديَّة

وزير العمل: تسهيلات لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة

انطلاق عملية أمنية واسعة شمال بغداد

الحكومة: سيتم ضبط عمل التجارة الإلكترونية

أول رسالة من دنيا سمير غانم للجمهور بعد وفاة والدتها دلال عبد العزيز

أسعار الذهب السبت 14/8/2021

السبت، 14-08-2021 09:19 ص

خبيرة تغذية تدعو إلى القيام بخطوة هامة قبل البدء بتقطيع البطيخ

b14e1bc461e2c0529e9e50437e1ab5f2_XL


الوكيل الإخباري- قالت خبيرة التغذية أنتونينا ستارودوبوفا، إنه يجب غسل الغلاف الخارجي للبطيخ الأحمر والأصفر بماء دافئ وصابون، لتلافي انتقال الميكروبات من السطح إلى اللب عند قطع هذه الثمار.

وشددت على أن مثل هذه الميكروبات، يمكن أن تتسبب بظهور عدوى معوية.

اضافة اعلان

 

وأضافت ستارودوبوفا، التي تشغل منصب كبير خبراء التغذية في مديرية الصحة بموسكو: "قبل تقطيع البطيخ، يجب غسل سطحه الخارجي جيدا بالماء الدافئ والصابون، نظرا لوجود مخاطر عالية من وصول الميكروبات من السطح إلى اللب عند التقطيع، مما قد يؤدي إلى إصابة من يتناولها بعدوى معوية. لا يجوز تناول البطيخ الذي تعرض للتلف خلال النقل أو التخزين، أو إذا كان لون اللب يثير الشك أو له رائحة غير المعهودة".

وأكدت أنه من الضروري حماية سطح البطيخ من التلوث ومن الحشرات الطائرة  لأنها يمكن أن تكون ناقلة للميكروبات التي يمكن أن تسبب أمراضا معدية مختلفة، وتسمما غذائيا.

وقالت الخبيرة: "لا يجوز تناول البطيخ بالبذور، لأن قشرة بذور البطيخ وخاصة البطيخ الأصفر قاسية للغاية، وهو ما يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
استحمام

فوائد الاستحمام ليلا لصحة الإنسان

5ac60601c6f5d-600x400

تمارين رياضية تساعد على مكافحة السرطان

448888519

تأكدي من سلامة جنينكِ بهذه الوسائل

image (4)

مصير الأدوية عند تناولها مع الجريب فروت

10-أسباب-لسلوكيات-طفلك-المزعجة-في-سن-المدرسة

طرق لعلاج سلوكيات طفلك السيئة

2018_6_26_22_29_48_316

علاجات مختلفة لحساسية الغذاء

أخبار متعلقة
e

ماذا نعرف عن فيروس ماربورغ الفتاك؟

قهوة

إحذر تناول هذه الأطعمة على معدة فارغة

عطش

نصائح للحفاظ على ترطيب الجسم خلال حر الصيف

قلب

تقرير يكشف علامات تحدد مدى صحة القلب والأوعية الدموية