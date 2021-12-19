خبيرة تغذية روسية تتحدث عن الفيتامينات اللازمة في الشتاء

الوكيل الإخباري - قدمت خبيرة التغذية الروسية ألينا ستيبانوفا، في مقابلة مع "زفيزدا" نصائح لتحسين الصحة خلال فصل الشتاء البارد. وأوصت الخبيرة بالتناول الوقائي للفيتامينات وكذلك المشي في الهواء الطلق.

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وقالت: "أهم شيء هو الخروج في وضح النهار حتى يتم تطوير متناسق الميلاتونين للنوم بشكل أفضل، لاستنشاق الهواء النقي، وعدم نسيان هذا، على الرغم من البرد. يمكن تناول الجرعات الوقائية مع فيتامين د وفيتامين سي. وتتبع نظام غذائي متنوع. لا تفرط في تناول الكعك والمعجنات".



في الوقت نفسه، حذرت ستيبانوفا، من أنه يجب أن نتذكر أن الفيتامينات يجب أن يصفها طبيب مختص.



وأضافت: "لا ينبغي أن تداوي نفسك، لأن هناك موانع. إن أي فيتامينات لها أشكالها وجرعاتها".

سبوتنيك عربي