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الأحد، 19-12-2021 12:42 م

خبيرة تكشف مخاطر تناول جرعات مكثفة من أوميغا 3 على الصحة

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الوكيل الاخباري - كشفت الدكتورة والخبيرة الصحية الروسية، إيلينا ماليشيفا، عن كمية أحماض "أوميغا 3" الدهنية غير المشبعة التي يمكن أن تضر بالصحة.

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وجاء تصريحات الخبيرة الروسية في برنامج تلفزيوني قالت خلاله إن "تناول أكثر من غرام واحد من هذه المواد في اليوم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب".


وأشارت إلى أن "الدراسة الأخيرة بشأن هذا الموضوع كشفت أن استخدام أوميغا 3 بجرعة تزيد عن غرام في اليوم يؤدي إلى الإصابة بالرجفان الأذيني".


وأكدت ماليشيفا أنه من الأفضل تناول القليل من الأطعمة الغنية بأوميغا 3، حيث لا يمكن الحصول على جرعة زائدة من أوميغا 3 إلا باستخدام مكملات خاصة.

وحثت الخبيرة المواطنين الذين يتناولون المكملات الغذائية على الانتباه إلى عدد الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة الموجودة في الكبسولات، معتبرة أن غراما واحدا هو كمية جيدة ومناسبة.


 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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