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الثلاثاء، 18-01-2022 07:03 ص

خبير تغذية يحدد شرطا لشرب الماء صباحا على معدة فارغة

شرب


الوكيل الإخباري- تعتبر عادة شرب كوب من الماء في الصباح على معدة فارغة من العادات الصحية الشائعة التي يقوم بها الكثير من الأشخاص.

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وأيدت خبيرة التغذية والجهاز الهضمي، الروسية نوريا ديانوفا في مقابلة مع "سبوتنيك"، على ضرورة ممارسة هذه العادة الصباحية لما لها من فوائد صحية، لكن بشرط واحد.


قائلة: "كوب من الماء في الصباح على معدة فارغة هو عادة مفيدة حقا، حيث يستيقظ الجسم. لتبدأ جميع العمليات، ولتعمل المعدة بشكل واضح في الوقت المحدد، ولتحسن الحالة النفسية، بالإضافة لتحفيز حركة الأمعاء ".


وأضافت قائلة: "يجب أن تكون حرارة الماء بدرجة حرارة الغرفة، وليس باردا، خاصة إذا كان الشخص يعاني من الإمساك، وهو مايعاني منه حوالي 80٪ من سكان المدن. وإذا كانت هناك آلام في البطن، فيجب أن يكون الماء أكثر دفئا".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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