خبير تغذية يكشف سبب زيادة الوزن في الشتاء

الوكيل الإخباري-كشف خبير تغذية مصري عن السبب العلمي وراء زيادة الوزن في فصل الشتاء.

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وأوضح الدكتور محمد حلمي أن الاكتئاب بسبب تغير الفصول، والجوع العاطفي الناتج عن الشعور بالضيق أو تغير المزاج، وقلة الحركة، وقلة شرب المياه، كلها عوامل تنشط في فصل الشتاء وتسبب زيادة الوزن.



وقال حلمي، خلال لقائه أمس في برنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلامية سالي شاهين على شاشة قناة «دي إم سي»، إن الكثير من الناس يعتقدون أن الشتاء يساعد على تقليل الحرق، لافتاً إلى أنها من المعلومات الخاطئة.



وأضاف أن الجسم لكي يعادل درجة البرودة الخارجية يرفع معدلات الطاقة في الجسم وبالتالي يزداد معدل الحرق، مؤكداً أن الجسم يقوم بتخزين المياه في حالة قلة تناولها.



وذكر أن من ضمن أسباب زيادة الوزن الأكلات التي تحتوي على سكريات، مشيراً إلى أنها تمنح الجسم طاقة مهمة، ولكن من السهل أن تقوم برفع الأنسولين وتتحول إلى دهون، ما يؤدي إلى الشعور بالجوع.

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