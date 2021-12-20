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الإثنين، 20-12-2021 02:25 م

خبير تغذية يكشف عن الأطعمة التي تسد 'جوع آخر الليل'

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الوكيل الاخباري - يبدأ البعض بالتفكير بخسارة الوزن مع اقتراب العام الجديد، ويمكن أن يكون الحل أي شيء، ولكن إذا كان فقدان الوزن أو ممارسة الرياضة أو تحسين نظامك الغذائي مدرجًا في قائمتك، فأنت لست وحدك.

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وقالت ليزا موسكوفيتز ، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "إن واي نيوتريشين غروب" لموقع "إيت ذيس"، إنه " لسحق الرغبة الشديدة في الجوع وفقدان الوزن بسرعة، فيجب الاعتماد على الأطعمة الغنية بالألياف".


وأضافت موسكوفيتز: "على الرغم من عدم وجود عصا سحرية لفقدان الوزن، إلا أن بعض الأطعمة يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع الضروري لتخفيف استهلاك الأطعمة وبالتالي حرق السعرات الحرارية لفقدان الوزن بشكل صحي".

وبيّنت موسكوفيتز أن "الألياف هي كربوهيدرات غير قابلة للهضم وخالية من السعرات الحرارية، وتعمل على إبطاء عملية الهضم حتى تشعر بالشبع لفترة أطول من الوقت".

وأوضحت: "نظرًا لأن الأطعمة الغنية بالألياف تشعرك بالشبع، ستشعر بجوع أقل، وتساعد جسمك في النهاية على العمل من أجل إنقاص الوزن".

 



وأوصت موسكوفيتز بالبقوليات، وتحديداً الفاصوليا، والحمص.


وتشرح موسكوفيتز السبب بأن "الفاصولياء تحتوي على نوع معين من الألياف القابلة للذوبان التي يمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي، كما أنها مصدر ممتاز للبروتينات النباتية التي تحافظ على العضلات، والبوتاسيوم المضاد للانتفاخ، والحديد المنشط"..


 

 

المصدر : سبوتنك

 

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