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الإثنين، 19-04-2021 09:54 ص

خبير تغذية يكشف عن خطر الثوم

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الوكيل الاخباري - قال اختصاصي التغذية الروسي ، ميخائيل غينزبورغ، إن الأشخاص الذين يعانون من أمراض المعدة يجب أن يتناولوا الثوم بحذر.

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وأشار إلى أن المذاق اللاذع والكاوي للثوم يمكن أن يهيج الغشاء المخاطي للفم والمريء.


وأوضح غينزبورغ في مقابلة مع قناة "زفيزدا" الروسية: "إذا كانت هناك أمراض في المعدة - التهاب المعدة وما إلى ذلك - فأنت بحاجة إلى استخدام هذا الثوم في الطعام، على سبيل المثال، أضفه إلى الأطباق الساخنة وحساء الملفوف وما إلى ذلك، أي تجنب تناوله نيئا".


بشكل عام، يعتبر الثوم مفيدًا جدًا للجسم، حيث له تأثير جيد على نظام القلب والأوعية الدموية وله تأثير مضاد للالتهابات، وفقا للخبير.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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