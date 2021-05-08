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السبت، 08-05-2021 09:03 ص

خبير روسي يحدد علامة سرطان لا تظهر إلا عند الرجال

خبير


الوكيل الإخباري - قال الطبيب الروسي المعروف ألكسندر مياسنيكوف، في حديث تلفزيوني، إن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد لدى الرجال، يمكن أن يكون أحد أعراض سرطان الجهاز الهضمي.

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وأشار الطبيب، إلى أنه يمكن تفسير انخفاض مستوى الهيموغلوبين في الدم عند النساء، بفقدان الدم بانتظام لأسباب طبيعية، أي ما يسمى بالدورة الشهرية.
وأضاف مياسنيكوف: "وطبعا لا توجد دورة شهرية لدى الرجال، وبالتالي إذا رأينا رجلا مصابا بفقر الدم بسبب نقص الحديد، يجب أن نفكر على الفور في السبب.

 

فقط الدم لدى الرجال يعني في كل الحالات وجود ضياع للدم من الجهاز الهضمي. وهذا إما قرحة أو وجود أورام".


وأكد الطبيب، أنه في حالة وجود أي درجة من فقر الدم بسبب نقص الحديد، يجب على الرجال زيارة الطبيب فورا وطلب العون الطبي.


وقال: "أيها الرجال، لا يجوز وجود مستوى غير طبيعي للهيموغلوبين لديكم. إذا كان منخفضا، فيجب التوجه إلى الطبيب: يجب تنظير المعدة، وتنظير القولون. لا تهملوا احتمال وجود السرطان، والزوائد اللحمية، والقرحة".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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