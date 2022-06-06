خبير صحي يكشف عن أدوية تؤدي إلى تساقط الشعر

الوكيل الإخباري - كشف الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، عن الأدوية، التي يمكن أن تسبب تساقط الشعر.



ووفقا للطبيب الروسي فإن تساقط حوالي 20% من الشعر هو علامة على الصلع.

ومن الأسباب الشائعة لفقدان كثافة الشعر، استخدام الأدوية المضادة لارتفاع ضغط الدم ومضادات الاختلاج والمضادات الحيوية وأدوية أمراض المعدة.

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وقال مياسنيكوف على قناة "روسيا 1"، المحلية، "إذا كان هذا يقلقك، فأنت بحاجة إلى معرفة ما تتناوله أيضا. يتم إعطاؤك فيتامينات لتساقط الشعر، وفي نفس الوقت يمكنك تناول الأدوية التي لا تحتاجها حقًا والتي تسبب تساقط الشعر".



وأشار الطبيب أيضا إلى أن أكثر أسباب تساقط الشعر شيوعا عند النساء، هي فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ونقص البروتين في النظام الغذائي. كما يمكن أن يتساقط الشعر بشكل مكثف بسبب الأمراض المعدية والمزمنة والتوتر وأمراض الغدة الدرقية.

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