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الإثنين، 30-11-2020 10:48 ص

خبير يحذر من تقديم الكاكاو والشاي باللبن للأطفال

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الوكيل الإخباري _ يعد الكاكاو والشاي من المشروبات التي يفضل  تناولها الكثير من الاشخاص ، حيث تحرص الكثير من الأمهات على تقديم المشروبات الدافئة لأطفالها، لتمنحهم الدفء خاصة في الشتاء ، وذلك لاعتقادهم بان هذه المشروبات تساهم في التقليل من إصابة الأطفال بنزلات البرد والأنفلونزا.

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وقد حذر الدكتور محمد الشربيني ، أخصائي الأطفال وحساسية صدر،  من تقديم مشروب الكاكاو والشاي باللبن للاطفال .


وعلى الرغم من ان الكالسيوم يعد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم الا انه عند إضافة الشاي إلى اللبن لا يستفيد الجسم بهذا الكالسيوم.

واشار أخصائي الأطفال، إلى أن الشاي يحتوي على الكافيين الذي يحول الوسط الحمضي إلى قلوي وحامض التانيك الذي يوجد في الشاي يأخذ الكالسيوم الموجود داخل اللبن ويترسب ولا يمتص ولا يستفيد منه الجسم و ينطبق أيضا  على الكاكاو والنسكافيه.


واكد  الطبيب، أن مشروبات الشاي والكاكاو والنسكافية ليست مضرة ولكنها تضيع من فائدة اللبن.


المصدر : الامارات نيوز 

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