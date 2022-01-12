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الأربعاء، 12-01-2022 07:52 ص

خبير يحذر من تناول الجبن بشكل يومي ويحدد الكمية المخصصة

جبن


الوكيل الإخباري - يعتبر الجبن بأنواعه غذاء مفضلا للكثيرين و بخاصة في فصل الشتاء إلى أن الاستخدام المفرط لهذا المنتج قد يؤدي للإصابة بعدد من الأمراض.

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وفي لقاء مع "سبوتنيك" تحدث خبير التغذية الروسي أندريه بوبروفسكي، عن الاستخدام المفرط للجبن وما قد ينتج عن ذلك بالإضافة للكمية اليومية المسموح بتناولها.


مضيفا أن الجبن لا يعتبر منتجا للاستهلاك اليومي حيث يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية بالإضافة للدهون الضارة، بالإضافة لاحتواء الكثير من أنواع الجبن على الكثير من الملح.


وحول فائدة الجبن وما يقدمه للجسم قال بوبروفسكي: " يعتبر الجبن مصدرا هاما للكالسيوم وفيتامين ب، بالإضافة لاحتوائه على فيتامين ب12، المفيد للجسم في فصل الشتاء، حيث يساعد في الوقاية من الاكتئاب الذي يرتبط بقلة النوم وبخاصة البلدان التي تعاني من قلة الأيام المشمسة شتاء".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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