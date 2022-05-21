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السبت، 21-05-2022 04:29 م

خبير ينصح بضرورة تعظيم امتصاص الجسم لفيتامين C

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الوكيل الإخباري - يمكن أن تبدو المكملات الغذائية والفيتامينات معقدة نوعًا ما، لكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الأمر لا يقتصر على مجرد اختيار مكملات غذائية بعينها أو علامات تجارية ما وإنما يجب الإلمام بكيفية التأكد من خلال النصائح العلمية أن الجسم يقوم بامتصاص المغذيات لجني الفوائد المرجوة منها.

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بحسب ما نشره موقع Mind Your Body Green، يتطلب تحقيق أقصى استفادة من بعض الفيتامينات والمكملات أن يتم تناولها مع طعام معين أو الدهون، في حين يحتاج الأمر، بالنسبة لفيتامينات أخرى، أن يتم تناولها في وقت معين من اليوم فحسب.

مزيد من فوائد فيتامين C
إن معرفة كيفية تحسين امتصاص الجسم لفيتامين C يمكن أن تساعد على تحقيق أقصى حد من مضادات الأكسدة، التي تدعم المناعة وتعزز الكولاجين.

 

يقول بروفيسور ألكسندر ميشيلز، منسق الأبحاث السريرية في معهد لينوس بولينغ في جامعة أوريغون إن "فيتامين C فيتامين قابل للذوبان في الماء وإلى جانب كونه مضاد للأكسدة، فهو يدعم العديد من الوظائف الهامة داخل الجسم، بما يشمل وظيفة الجهاز المناعي السليم وشفاء الأنسجة وتكوين الكولاجين والحفاظ على العظام والغضاريف والامتصاص الأمثل للحديد. ويكافح الإجهاد التأكسدي داخل الجسم.

 

آلية امتصاص فيتامين C
يوضح بروفيسور ميشيلز: "يتم امتصاص فيتامين C في الأمعاء الدقيقة، حيث توجد مجموعة من البروتينات المختلفة التي يمكنها تناوله". ولأن فيتامين C الموجود في الأطعمة (والعديد من المكملات الغذائية) هو شكل يسمى حمض الأسكوربيك، فإن التحدي المحتمل، وفقًا لبروفيسور ميشيلز، يتمثل في أن امتصاص حمض الأسكوربيك (بجرعات عالية) يؤدي إلى سهولة التشبع، أي أن تناول كمية مركزة من فيتامين C في هذا الشكل في وقت واحد تؤدي إلى عدم امتصاص الفائض.

 

تحسين الامتصاص
عند تناول مكمل غذائي، يرغب الشخص في التأكد من أن جسمه يستخدمه بالفعل، فإذا كان يتناول حمض الأسكوربيك النقي (بجرعات تزيد عن 300 إلى 400 ملليغرام لكل وجبة)، يوصي بروفيسور ميشيلز بزيادة امتصاص فيتامين C إلى الحد الأقصى عن طريق تقسيم الجرعات من فيتامين C على مدار اليوم، ناصحًا بأن أخذ "جرعتين أو ثلاث جرعات" بدلًا من تناول جرعة كبيرة دفعة واحدة. بهذه الطريقة، يمكن لجسم الإنسان أن يمتص كل تلك العوامل الأساسية بشكل متعمد ونشط.

 

حمضيات ومستقلبات الدهون
وعندما يتعلق الأمر بتناول جرعة أعلى من فيتامين C (نظرًا لأن الكثير من الدراسات العلمية تشير إلى أن الجرعة المناسبة تبلغ 500 مليغرام و1000 مليغرام أو أعلى لزيادة تأثير فيتامين C على الاستجابة المناعية)، فإنه ينبغي التأكد من أن الجسم يمتص بالفعل معظم تلك المليغرامات، ومن ثم يجب اختيار أنواع المكملات الغذائية تم فحصها إكلينيكيًا وتوفر فيتامين C الدهني إلى جانب حمضيات بيوفلافونويدس، الموجودة في الفواكه مثل البرتقال مع مستقلبات الدهون أي الأحماض الدهنية من نخالة الأرز، مما يسمح لفيتامين C بالمرور عبر الأغشية الدهنية للخلايا بسهولة أكبر.

 

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