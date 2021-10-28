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الخميس، 28-10-2021 10:55 ص

خبير يوضح أضرار المكسرات والطريقة الأفضل لتناولها

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الوكيل الاخباري - تقدم المكسرات العديد من الفوائد الصحية للجسم لما تحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات يمكن الحصول عليها من خلالها.

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تعتبر المكسرات مفيدة للجسم حيث تمده بالطاقة بالإضافة لدورها في المساعدة بعمل القلب والأوعية الدموية، إلا أنه وإلى جانب فوائدها يوجد مساوئ في حال تناولها بشكل غير صحيح، بحسب ما تحدث خبير التغذية الروسي أرتيم ليونوف.


وقال الخبير: "على الرغم من حقيقة أن المكسرات تحتوي على العديد من العناصر الدقيقة المفيدة والألياف والبروتين، إلا أنها تحتوي على مواد تثبط الإنزيمات.

 

وجميع المواد المفيدة في المكسرات في حالة غير نشطة، فهي محدودة بالمواد الحافظة الطبيعية ولا تعود بفوائد على الجسم. وإذا قمت بإشباع الجوز بالماء، فإن جميع المغذيات الدقيقة والكبيرة تنتقل إلى شكل نشط وتصبح متاحة للجسم".


وأضاف الخبير أن المكسرات ستكون صالحة للاستهلاك إذا تم نقعها في الماء لمدة ست إلى ثماني ساعات.

 

وخلص خبير التغذية إلى أن "هذه هي الطريقة الوحيدة للحصول على كل قوة الطبيعة الموجودة في الجوز".

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

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