خرافات عن الفيتامينات يجب التوقف عن تصديقها

الوكيل الإخباري - يحتاج الجسم إلى الفيتامينات بشكل كبير لإتمام عملياته الحيوية والحصول على المغذيات الأساسية، من النظام الغذائي أو في صورة مكملات غذائية، لا سيما لفئات معينة مثل المدخنين والسيدات عند الحمل.





ولكن هناك معتقدات خاطئة عن الفيتامينات وفقاً مجلة "فرويندين" الألمانية.





المكملات للنباتي

رغم أن قائمة الفيتامينات، التي يفتقر إليها النباتيون تطول وتشمل عددا كبيرا من الفيتامينات مثل فيتامين D وB12 إلى جانب نقص المغذيات الأخرى مثل اليود، والكالسيوم، والبروتين، والحديد، إلا أن الذين يتناولون اللحوم أيضاً قد تفتقر أجسامهم لبعض الفيتامينات مثل فيتامين D وB12.





الأرق يعالج بالأدوية



يشير بعض الخبراء إلى أن مشكلة الأرق لا تعالج إلا بالأدوية ذات التأثير النفسي والحبوب المنومة، إلا أن علماء ن جامعة بنسلفانيا الأمريكية أكدوا خطأ الاعتقاد، حيث اكتشفوا أن هذه الأدوية تدخل الشخص في حلقة مفرغة، رغم نجاحها في البداية.



ومن المشاكل التي تظهر بسببها زيادة الأرق بمجرد التوقف عنها، وقد ينتهي الأمر بإدمانها، وأكدت الدراسات الدور الهام للعناصر الغذائية في تعزيز إفراز هرمون الميلاتونين.





اكتشاف نقص الفيتامينات على الفور

لا يقتصر ظهور نقص العناصر الغذائية على تقصف الأظافر وحده، فالرغبة الشديدة في تناول الطعام قد تكون علامة على نقص المغذيات مثل فيتامين B.

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