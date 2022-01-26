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الأربعاء، 26-01-2022 07:38 ص

خضار تثير مرض السرطان

سرطان


الوكيل الإخباري - الخضار المعلبة التي لا تحتوي على النشا تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وفقًا لصحيفة "ديلي إكسبريس".

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يتم الحفاظ على المنتجات من أجل إبطاء معدل فسادها بشكل كبير، مع الحفاظ على خصائصها الغذائية ومذاقها. لتحقيق هذا الهدف، يضاف الملح والحمض إلى المنتجات. 


يغير محتوى الملح العالي من لزوجة المخاط الذي يحمي جدران المعدة، كما يعزز إنتاج المركبات التي تحتوي على مجموعة النيتروسو. الإفراط في تناول الملح يؤدي إلى تلف الخلايا الأولية، ونتيجة لذلك، إلى الأورام. سرطان المعدة هو ورم خبيث ينشأ من ظهارة الغشاء المخاطي في المعدة. 


يمكن أن يتطور في أي مكان وينتشر إلى أعضاء أخرى، وخاصة المريء والرئتين والكبد. من بين العوامل التي تسهم في تطور سرطان المعدة العوامل الغذائية والبيئية، والتدخين، والعوامل المعدية والوراثية.


سرطان المعدة في المراحل المبكرة، له أعراض سريرية غير ظاهرة وأعراض غير محددة (عسر الهضم، فقدان الشهية). الأعراض الأخرى لسرطان المعدة (ما يسمى بمتلازمة "العلامات الصغيرة") هي الوهن، والنفور من أكل اللحوم، وفقر الدم، وفقدان الوزن. في المراحل المتأخرة، ينضم ألم في المنطقة الشرسوفية (منطقة رأس المعدة)، وقيء.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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