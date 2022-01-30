خضار وفاكهة تعزز صحة البصر مع التقدم بالسن

الوكيل الإخباري - يتعرض الجسم لتغيرات كثيرة مع التقدم بالسن تسهم في تراجعه صحياً، فتضعف العظام والقوة الجسدية ويصبح أسرع الوقوع أو التعرض للكسور. كما أن صحة البصر تتأثر بشكل أساسي مع تقدمنا بالعمر، بحيث يعاني الكثيرون من ضعف القدرة على الرؤية بوضوح بعد سن الأربعين.





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يمكن للوجبات الغذائية الصحية أن تحدث فرقاً لجهة المساعدة في تعزيز البصر وصحة العين عند التقدم بالعمر. وبحسب الخبراء، فإن هناك نوعين من الأطعمة التي قد تساعد في تقليل وإبطاء فقدان البصر الناتج عن التقدم في العمر، هي الخضار والفاكهة.





ووفقاً للدكتور نايجل بيست، طبيب العيون، فإن الأطعمة مثل الفلفل والكويوي يمكن أن تكون مفيدة لصحة العين بشكل خاص عدا عن أنها مفيدة للصحة بشكل عام. فهذه الأطعمة بالزيازانثيس واللوتين، وهي مركبات كيميائية رئيسية موجودة في العين البشرية، قد تقلل من مشاكل البصر.





وأضاف بيست: "الكيوي ليس فقط غنياً بمضادات الأكسدة ويحتوي على كمية كبيرة من الألياف، ولكنه أيضاً مليء بفيتامين سي وفيتامين إي، في حين أن الفلفل يمنحك أكبر قدر من فيتامين سي لكل سعرة حرارية"



وبحسب بيست، فإن تناول 3 حصص يومياً من الكيوي يمكنه المساعدة في تقليل خطر الإصابة بمشاكل العين المرتبطة بالعمر بنسبة 36%. كما أوصى بتناول الفلفل الخام عوضاً عن المطبوخ لأن طهيه يقلل من مستويات فيتامين سي فيه.

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