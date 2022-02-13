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خطأ شائع نقوم به عند الشعور بالصداع

وجعع


الوكيل الإخباري - قال الطبيب والمقدم التلفزيوني يفغيني كوماروفسكي، على الهواء على القناة التلفزيونية "أوكرانيا"، إنه في حالة الصداع الشديد، قد تكون الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية على شكل أقراص عديمة الفائدة.

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نصح الطبيب: "من الضروري استخدام الدواء في شكل جرعات سائلة. على سبيل المثال، ليس حبة دواء، بل شراب".


وأضاف أنه في حالة الصداع الشديد، يمكن أن يحدث تشنج وعائي، وسوف "تستلقي الحبوب في المعدة ولن يتم امتصاصها".


كما أشار الطبيب إلى الاختلاف الجوهري بين الصداع والصداع النصفي. مع هذا الأخير، سوف يتكرر الصداع بشكل عرضي ونوبات انتيابية بطبيعتها. في هذه الحالة، يمكن أن تستمر مدة النوبة من أربع ساعات إلى ثلاثة أيام.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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