خطأ قد يحول الجرجير إلى مسبب للسرطان

الوكيل الإخباري - قالت الرابطة الإقليمية لمزارعي الفاكهة والخضروات في منطقة الراين إن الجرجير يتمتع بفوائد صحية جمّة، فضلا عن دوره في إنقاص الوزن.

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ويعد الجرجير من الخضروات الغنية بالمعادن والفيتامينات مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والفوسفور وفيتامين A وفيتامين C وفيتامين K والبيتا كاروتين وحمض الفوليك.

وأضافت الرابطة الألمانية أن الجرجير غني بمضادات الأكسدة، التي تحارب ما يعرف "بالجذور الحرة" (Free Radicals)، التي تهاجم الخلايا وترفع خطر الإصابة بالسرطان والشيخوخة.



كما يزخر الجرجير بزيوت الخردل، التي تندرج ضمن المواد المرة، والتي تعمل على الوقاية من السرطان.

العين الإخبارية