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الأربعاء، 11-05-2022 03:54 م

خطأ كبير يرتكبه من يتناولون متممات الفيتامين D

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الوكيل الإخباري - ثمة خطأ يرتكبه بعض الأشخاص الذين يتناولون الفيتامين D. فمن المعروف أن هذا الفيتامين أساسي وأنه يمكن الحصول عليه من خلال التعرض لأشعة الشمس بشكل أساسي. لكن ما ينصح به الخبراء هو عدم تناول متمماته بطريقة عشوائية. وهو ما أوصى به باحثون أميركيون أجروا دراسة نشرت نتائجها في دورية Journal of Clinical Endocinology and Metabolism . وأشار هؤلاء إلى ضرورة استشارة الطبيب الاختصاصي قبل فعل هذا.

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الطريقة الصحيحة لتناول الفيتامين D
من أجل عدم ارتكاب أي خطأ أثناء تناول متممات الفيتامين D، من المهم الحرص أولاً على استشارة الاختصاصيين. كما من المفيد الاطلاع على نتائج الدراسة الأميركية. فقد وجد الباحثون أن 82.2 % من الأشخاص الذين التقطوا عدوى كورونا المستجد أو فيروس كوفيد 19 كانوا يعانون من النقص في مستوى هذا الفيتامين. وأشاروا في تقرير نشرته صحيفة Journal of Clinical Endocinology and Metabolism إلى أن هذا الفيتامين يساعد على تثبيت الكالسيوم في العظام وعلى التمتع بصحة جيدة. لذا يجب تناوله بانتظام مع الحرص على عدم ارتكاب هذه الأخطاء.


– عدم الالتزام بالجرعة اليومية. فالانتظام يعتبر مهماً من أجل الحفاظ على مستوى هذا الفيتامين الطبيعي في الجسم. وهو يساهم في حماية صحة العظام ويحد من خطر المعاناة من مشكلة الهشاشة مع التقدم في السن.


– عدم الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين. ومنها الأسماك وثمار البحر مثل السردين والماكريل والأسماك الدهنية إضافة إلى الشوكولاته الداكنة والفطر الطبيعي.

وفي هذا السياق يشار إلى أنه من الأفضل تناول متممات الفيتامين السائلة. لأنها تساعد على الحفاظ على مستوياته الطبيعية في الدم. وهذا لا يساهم في حماية العظام فقط، بل في تعزيز قوة الجهاز المناعي وفي تحفيز صحة الأسنان والأظافر والجلد أيضاً. كما نذكر أنه من المفيد اللجوء إلى تلك المتممات من أجل محاربة الاكتئاب والتعب المزمن وأعراض نقص النوم.

 

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