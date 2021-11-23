خطأ نرتكبه في الشتاء ويعرض صحتنا للخطر

الوكيل الإخباري - نقل موقع Le Figrao الفرنسي عن الطبيبة جويل أدريان، رئيسة المعهد الوطني للنوم واليقظة في فرنسا، تحذيرها من ترك وسائل التدفئة تعمل أثناء النوم.



ولفتت أدريان إلى أن هذا يعزز احتمال الإصابة بالأمراض التي يسببها البرد ويرتبط ببعض المشاكل الصحية، كما قد يجعل الجسم أقل قدرةً على مواجهة المخاطر التي يُحدثها البرد.



ونصحت بالاعتماد على الأغطية، مضيفةً أن من الأفضل أن تراوح حرارة الغرفة بين 16 و19 درجة مئوية ونبّهت إلى أن الحرارة الاصطناعية يمكن أن تسبب المعاناة من السعال الجاف ومن ألم الحنجرة. ولفتت أيضاً إلى أن هذا قد يؤثر سلباً في نوعية النوم. وهو ما أكدته دراسات لاحقة وخصوصاً لدى كبار السنّ.

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ومن أجل النوم بطريقة صحية في الشتاء، من المفيد ممارسة التمارين الرياضية وتناول بعض المشروبات الدافئة المفيدة مثل خلاصة الزنجبيل والماء الفاتر مع عصير الليمون ومزيج الليمون والعسل. كما يجب اختيار الفراش المريح والأغطية والملابس التي لا تعوّق سير الدورة الدموية بشكل طبيعي.





المصدر -لها