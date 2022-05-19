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الخميس، 19-05-2022 06:48 ص

خطر قاتل.. إحذر الإفراط في تناول هذه المادة الغذائية

خطر


الوكيل الإخباري - يعتبر السكر الأبيض من الإضافات التي لا غنى عنها في المطبخ، إذ يعتاد كثير من ربات البيوت على استخدامه في عديد من الأطباق والحلوى والمشروبات، دون إدراك أن هذا الأمر يسبب عدة مضاعفات صحية للجسم.

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في التقرير التالي، استعرض موقع "healthline" المعني بالصحة الآثار الجانبية للإفراط في استهلاك السكر:


- زيادة الوزن:
يزيد استهلاك الفركتوز الموجود في السكر من الجوع ورغبتك في الطعام أكثر من الجلوكوز، وبالتالي، استهلاك مزيد من السعرات الحرارية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.


- زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب:
ارتبطت الأنظمة الغذائية عالية السكر بزيادة مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب، وتصلب الشرايين.


- حب الشباب:
يؤدي الإكثار من السكر إلى زيادة إفراز الأندروجين وإنتاج الزيت والالتهابات، وكل ذلك يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بحب الشباب.


- مرض السكري:
يؤدي اتباع نظام غذائي عالي السكر إلى الإصابة بالسمنة ومقاومة الأنسولين، وكلاهما من عوامل الخطر لمرض السكري من النوع 2.


- الإصابة بالسرطان:
يمكن أن يؤدي تناوله أيضاً بصورة خاطئة إلى مقاومة الأنسولين والإصابة بالالتهابات، ما يساعد في زيادة خطر الإصابة بالأورام السرطانية.


- الاكتئاب:
يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالسكر إلى زيادة خطر الاكتئاب لدى كل من الرجال والنساء.


- يسرع من عملية شيخوخة الجلد:
يسبب استهلاك السكر بكمية مفرطة إلى إنتاج AGEs، ما يؤدي إلى شيخوخة البشرة بشكل كبير قبل الأوان، إضافة إلى ذلك، تلف الكولاجين والإيلاستين، ما يساهم في ترهل الجلد.


- الكبد الدهني:
ارتبط تناول كميات كبيرة من الفركتوز باستمرار بزيادة خطر الإصابة بالكبد الدهني، وهي حالة تتميز بتراكم الدهون المفرط في الكبد.


- زيادة مخاطر الإصابة بأمراض الكلى:
يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم باستمرار إلى تلف الأوعية الدموية الحساسة في الكلى، هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى.


- تأثير سلبي على صحة الأسنان:
تناول كثير من السكر يمكن أن يسبب تسوس الأسنان، إذ تتغذى البكتيريا الموجودة في فمك على السكر وتطلق منتجات ثانوية حمضية، ما يؤدي إلى إزالة المعادن من الأسنان.


- زيادة خطر الإصابة بالنقرس:
ترفع السكريات المضافة مستويات حمض اليوريك في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالنقرس أو تفاقمه.

 

البيان


 




 

 


 

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