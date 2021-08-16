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الإثنين، 16-08-2021 01:31 م

خطوات بسيطة للتعامل مع تساقط الشعر بعد التعافي من كورونا

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الوكيل الاخباري - يعد تساقط الشعر أحد أكثر مضاعفات ما بعد COVID-19، الأمر الذي يثير قلق الكثيرين بشأن فقدان الشعر المفاجئ بعد التعافي.

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في مقطع مصور لها، أوصت خبيرة التغذية الهندية روغوتا ديويكار، باتباع خطوات بسيطة للتعامل مع مضاعفات ما بعد كورونا الخاصة بتساقط الشعر، على ما نقل موقع doctor.ndtv.

 


وقالت ديويكار، إن إضافة الزبدة البيضاء إلى وجبة الإفطار قد يكون مفيدا في هذا الصدد، إضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بالحديد، مشيرة إلى أن تجنب الأرز خلال تلك الفترة أم لا يوصى به.


وأضافت خبيرة التغذية، أنه لا يجب تخطي وجبة الإفطار في إشارة منها إلى أحد الأخطاء التي يرتكبها الكثيرون من الناس، لافتة إلى أن الإفراط في السهر يؤثر أيضا على صحة الشعر، موصية بضرورة النوم لفترة من 7-8 ساعات.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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