خطوات لعلاج الطفل المصاب بالصداع

الوكيل الإخباري - يعاني الأطفال من الصداع العرضي مع ألم خفيف إلى متوسط يستمر لبضع ساعات، لكن لدى البعض يصبح الصداع شديدًا، فمتى يقلق الوالدان؟





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يمكن أن يحدث الصداع عند الأطفال بشكل متكرر أو يحدث بسبب شيء ما، مثل ضوضاء عالية أو أضواء ساطعة أو الكثير من النشاط من حولهم، وقد يحدث فجأة.

هناك العديد من الأشياء التي يمكن للوالدين القيام بها لدعم أطفالهم الذين يعانون من الصداع، خاصة تشجيعهم على اتباع العادات المفيدة التالية:





- الحفاظ على جداول زمنية متسقة لتناول الطعام وممارسة التمارين والعمل المدرسي والنوم.

- حصول الطفل على قسط كافٍ من النوم دون انقطاع ليلاً (8-12 ساعة في الليلة حسب العمر).

- ممارسة النشاط البدني يوميا بمعدل 20 دقيقة من التمارين القوية المسببة للعرق 3-4 أيام في الأسبوع.

- شرب الكثير من الماء والحفاظ على رطوبة الجسم لتجنب ظهور الصداع أو استمراره.

- تناول الطعام بشكل جيد والامتناع عن تخطي وجبات الطعام.

- ممارسة هوايات أو اهتمامات جديدة مثل الحرف أو القراءة أو الطهي، بهدف إرخاء عقل طفلك بعد العمل المدرسي والتخلص من التوتر ووقف الصداع من البدء أو التفاقم.

- التفاعل مع الأصدقاء والعائلة من أجل الرفقة والمتعة.

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