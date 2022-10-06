الخميس 06-10-2022
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الخميس، 06-10-2022 10:34 ص

خطوات للتخلص من الشيب دون الحاجة الى صبغات

الشعر-الأبيض-في-المنام


الوكيل الإخباري-زيت الزيتون من أنواع الزيوت المهمة لصحة البشرة والشعر وللصحة بشكل عام، لاحتوائه على فيتامينات ومعادن ضرورية للجسم، بالإضافة إلى فائدته العظيمة للشعر.

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ولذا يدخل في الكثير من مستحضرات العناية به، وفيما يلي نتعرف على فوائد زيت الزيتون للشعر الأبيض.

 

فوائد زيت الزيتون للشعر الأبيض:


1. يساعد استخدام زيت الزيتون على الوقاية من تكاثر الشعر الأبيض في مرحلة مبكرة من العمر.


2. زيت الزيتون يساعد على الوقاية من أشعة الشمس التي تؤثر على الشعر، وتتسبب في ظهور الشعر الأبيض في سن مبكرة.


3. يؤدي استخدام زيت الزيتون على الشعر إلى استعادة الرقم الهيدروجيني في بصيلات الشعر، مما يساعد على الحفاظ على الشعر من التعرض إلى علامات الشيب المبكرة.


4. يساعد على زيادة إفراز مادة الميلانين الطبيعية للشعر، وهذه المادة تساعد على الحفاظ على لون الشعر الطبيعي.


وصفة زيت الزيتون للشعر الأبيض:
1. تخلط ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من زيت حبة البركة.
2. يتم وضع الخليط على فروة الرأس مع التدليك برفق.
3. يتم وضع المتبقي من الزيت على الشعر من الجذور وحتى الأطراف.
4. يترك الخليط على الشعر لمدة ساعة تقريباً، ويتم غسله بالماء الدافئ.
5. يستخدم الخليط مرتين خلال الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

 

الامارات نيوز

 




 

 


 

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