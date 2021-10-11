خطوات للتخلص من دهون البطن العلوية

الوكيل الإخباري - دهون البطن العلوية، جزء من الدهون المتراكمة في جميع أنحاء الجسم، كما أن تكدسها مرتبط بأسباب متنوعة، قد تختلف من شخص لأخر، وذلك حسب طبيعية الجسم وحالته الصحية.

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إلا أن معظم دهون البطن العلوية، قد تنشأ نتيجة استهلاك كميات كبيرة من السعرات الحرارية على وجه الخصوص، وذلك بخلاف الاعتماد على الوجبات الغنية بالسكريات المكررة على الدوام.





أوضح دكتور كريم، أن أسباب تراكم الدهون في جميع أنحاء الجسم متنوعة ولها معايير مختلفة باختلاف طيبعة كل جسم وحالته الصحية، وبالتالي سيتأثر الجزء العلوي من ذلك، كونه جزء لا يتجزأ من الجسم.



إلا أن معظم الدراسات المتنوعة في عالم الحمية والرشاقة، أثبتت أن كمية السعرات الحرارية المتناولة سواء من الأطعمة الصحية أو غير صحية بصفة عامة، لها دور جوهري في تراكم دهون البطن العلوية، لذا لابد من الأخذ بعين الاعتبارالنصائح التالية، للتخلص منها بالشكل الصحي السليم وفي أسرع وقت، على النحو التالي :

1 - اعتمدي عزيزتي على الحميات الصحية ذات السعرات الحرارية المنخفضة مع الطبيب المختص، للتخلص من دهون البطن العلوية.

2 - تجنبي تناول السكريات المكررة نهائيا، لمدة لا تقل عن شهرين، لإذابة دهون البطن العلوية بالشكل الطبيعي.

3 - تناولي الطعام ببطء وبكميات قليلة على مدار اليوم، بحيث لا يقل معدل الوجبات الصغيرة المتناولة عن 6 وجبات صحية، للقضاء على دهون البطن العلوية والدهون الآخرى المتراكمة بالجسم قدر المستطاع.

4- قللي استهلاك المشروبات الغنية بالكافيين، كونها تساهم في زيادة دهون البطن العلوية بالطريقة غير المباشرة، واستبدليها بشرب الماء والمشروبات الحارقة للدهون، خصوصا " القرفة، الكركم".

5 - امتنعي عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون الدسمة والمشبعة، خصوصا المهدرجة والمتوافرة في الأطعمة السريعة المعالجة والمصنعة، على سبيل المثال " المورتديلا، اللحوم المدخنة" للتخلص من دهون البطن العلوية في أسرع وقت.

6 - أكثري من تناول حصص يومية غنية بالخضروات والفواكة ذات السعرات الحرارية المنخفضة والتي تحوي نسبة عالية من الألياف والفيتامينات اللازمة لحرق دهون البطن العلوية، خصوصا " البروكلي، السبانخ، الكرفس، البقدونس، الطماطم، الخيار، الفلفل الرومي، البرتقال، الكيوي، الفراولة، التوت، الليمون، التفاح الأخضر، الخوخ، المشمش، الجوافة،.

7 - مارسي التمارين الرياضية المخصصة للقضاء على دهون البطن العلوية بمعدل 4 مرات في الأسبوع وبالشكل المنتظم، خصوصا " السباحة، ركوب الدراجة، المشي" للحصول على نتائج مرضية في أسرع وقت.





المصدر - هي