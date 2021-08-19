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الخميس، 19-08-2021 02:23 م

خطوات للحفاظ على صحة الفم

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الوكيل الإخباري - تعتمد صحة فمك على عادات بسيطة لرعاية أسنانك، مثل التنظيف بالفرشاة وخيط الأسنان، ولكن هل تستخدم الأساليب الصحيحة .

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اتبع هذه الخطوات لحماية صحة الفم :

 

التنظيف بفرشاة الأسنان
تبدأ صحة الفم بتنظيف الأسنان والحفاظ على نظافة المنطقة التي تصل بين الأسنان واللثة، بينما الحفاظ على نظافة سطح أسنانك قد يساعدك على تجنب حدوث التنخر.


نظّف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا على الأقل

احرص على تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد كل وجبة، ولا تتعجل، واستغرق الوقت الكافي للقيام بذلك على أكمل وجه. يجب أن يستغرق هذا ثلاث دقائق بالفرشاة العادية، أو دقيقة واحدة بالفرشاة الكهربائية.

استخدم الفرشاة المناسبة

استخدم فرشاة أسنان قاسية أو متوسطة، إلا إذا كان لديك مرض في اللثة فعندها اتبع نصائح طبيب الأسنان بهذا الشأن. استخدم معجون أسنان يحتوي على الفلورايد فكر في استخدام فرشاة أسنان كهربائية أو تعمل بالبطارية، ما يقلل أنواع أمراض اللثة الخفيفة (التهاب اللثة) أكثر من الفرشاة اليدوية العادية
أيضًا تعتبر فرشاة الأسنان الكهربائية مفيدة إذا كنت تعاني من التهاب مفاصل الأصابع واليدين، أو مشكلات أخرى تجعل من الصعب غسل الأسنان بشكل فعال.

مارس الطرق الصحية الجيدة

أمسك فرشاة الأسنان بزاوية حادة موجهًا الشعيرات ناحية منطقة اتصال الأسنان باللثة، واغسل برفق مع حركات عمودية وليست أفقية قصيرة ذهابًا وإيابًا، وتذكر أن تنظف بالفرشاة الجزء الخارجي والداخلي وأسطح المضغ للأسنان، بالإضافة إلى اللسان إن أمكن.

حافظ على الأدوات نظيفة.

قم بشطف فرشاة الأسنان دائمًا بالماء بعد الانتهاء، وخزنها في وضع رأسي، واجعل الهواء يجففها حتى استخدامها مرة أخرى. لا تغط فرشاة الأسنان أو تخزنها في أوعية مغلقة، لأن ذلك يشجع على نمو البكتيريا.

اعرف متى ينبغي تغيير فرشاة الأسنان

اشترِ فرشاة أسنان جديدة أو استبدل رأس فرشاة الأسنان الكهربائية أو التي تعمل بالبطارية كل ثلاثة إلى أربعة أشهر، أو أقرب من ذلك إذا أصبحت الشعيرات مهترئة ولينة ومنحنية وغير فعالة في تنظيف الأسنان.

استخدام خيط الأسنان لصحة الفم
لا يمكنك الوصول إلى الأماكن الضيقة بين الأسنان وأسفل خط اللثة باستخدام فرشاة الأسنان، ولهذا السبب يعد استخدام خيط الأسنان مهمًا.

 

لا تبخل بكمية الخيط

اقطع حوالي 18 بوصة (46 سنتيمترًا) من خيط الأسنان. وقم بلفِ معظم خيط تنظيف الأسنان حول إصبعك الوسطى على إحدى اليدين، والباقي على الوسطى باليد الأخرى، وأمسك خيط الأسنان بإحكام بين الإبهام والسبابة.

كن لطيفًا

حرك خيط الأسنان بينها لتمسيدها، ولا تستخدمه على اللثة بقوة.

تعامل مع كل سن على حدة

أنزل خيط الأسنان إلى المساحة بين اللثة والسن، واستخدمه لتدليك جانب السن برفق في حركة نحو الأعلى والأسفل.

واصل القيام بالأمر

إذا وجدت التعامل مع خيط الأسنان صعبًا، فاستخدم منظفًا لما بين الأسنان، مثل خلة أو فرشاة خشبية أو بلاستيكية مصممة لتنظيف ما بين الأسنان. وهناك أدوات فعالة تستخدم ضخ الماء بقوة لتنظيف ما بين الأسنان. 

 

متى تنبغي زيارة طبيب الأسنان؟
للوقاية من مرض اللثة ومشكلات صحة الفم الأخرى، نظم مواعيد ثابتة لتنظيف الأسنان بعيادة الطبيب وفحصها كل ستة أشهر. اتصل بطبيب الأسنان إذا لاحظت أية علامات أو أعراض تشير إلى وجود مشكلات بصحة الفم، مثل:
- احمرار اللثة أو تورمها أو وجود ألم عند لمسها.
- نزيف باللثة عند غسلها أو استخدام خيط الأسنان.
- تباعد اللثة عن الأسنان.
- تغير طريقة تراص الأسنان العلوية والسفلية مع بعضها وعدم انطباق العضة.
- سماع قرقعة عند فتح الفم وإغلاقه.
- الحساسية غير الطبيعية للمشروبات والأطعمة الباردة والساخنة.
- رائحة الفم الكريهة أو وجود مذاق غير طبيعي بالفم.


المصدر - صحتك 

 

 

 




 

 


 

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