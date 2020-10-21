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الأربعاء، 21-10-2020 11:41 ص

خطوات هامة لضبط التوازن الهرموني في الجسم

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الوكيل الاخباري - يعتبر التوازن الهرموني عاملاً أساسياً من العوامل التي تساعد النساء على الشعور بالارتياح على المستويين النفسي والجسدي حيث من الممكن الحفاظ على التوازن الهرموني من خلال اتباع بعض النصائح اليومية المهمة، ومنها:

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- اعتماد نظام غذائي صحي ومتوازن يقوم على توافر عناصر مهمة مثل فيتامينC والزنك والمغنيزيوم والفيتامينات E وB6 وB12 .

 

- الحد من تناول المشروبات والمأكولات التي تحفّز إفراز الجسم للأنسولين، ومنها السكريات والدقيق والعصائر المحلاّة.

 

- ضرورة تناول الكمية التي يحتاجها الجسم من البروتين. وهو عنصر يمكن الحصول عليه من خلال استهلاك أطعمة مثل الدجاج والأسماك والديك الرومي والجبنة والزبادي ولحم البقر والبيض.


- تناول الدهون الصحية.

 

- الحفاظ على رطوبة الجسم من طريق شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يومياً.

 

- شرب الشاي الأخضر، لأنه يعزّز عملية التمثيل الغذائي ويفرز حمض "أل ثيانين" الأميني الذي يساعد على الشعور بالهدوء. كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من السموم الضارّة.

 

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