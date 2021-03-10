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الأربعاء، 10-03-2021 11:29 ص

خطوتان للحدّ من تشنّج الحنك بسبب التوتر

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الوكيل الاخباري - بسبب التوتر يعاني الكثير من الأشخاص من التشنج على مستوى الحنك. وهذا ما يدفعهم إلى الضغط على أسنانهم. ومن الممكن أن تنجم عن هذا مشاكل عدة، منها ألم الرأس وغير ذلك. ولتجنب هذه المشكلة، من المهم تعلّم بعض الحركات والطرق التي تساعد على التخلص من هذا التشنّج بعد يوم عمل طويل.

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في هذه الحالة، من المفيد مثلاً لفظ كلمة "أو اه" مع المبالغة في ذلك. ومن المهم اختتام جلسة التمرين هذه بالتثاؤب المتكرر. فهذا يساعد الحنك على الاسترخاء ويحد من الإحساس بالتشنّج.


ومن الوصفات التي يمكن تطبيقها في هذا السياق أيضاً، تحفيز الدورة الدموية على مستوى الفم، فهذا يساعد العضلات على الاسترخاء. ولهذا ينصح بعض الخبراء بوضع ضمّادة ساخنة على هذه المنطقة.

وللحد من التشنج والتوتر، من المهم التدرّب على التفكير بطريقة إيجابية، وعدم المبالغة في التفاعل مع الأحداث. فلكل مشكلة حل، ولكل وضع صعب نهاية. ولا تنسوا هذا يوماً.

 

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