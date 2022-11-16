خطورة السعال الديكي أثناء الحمل

الوكيل الإخباري-حذرت اللجنة الدائمة للتحصين من الإصابة بالسعال الديكي أثناء الحمل، بسبب خطر الولادة المبكرة أو الإجهاض.



وأوضحت أنه ينتقل عبر السعال والعطس وأثناء التحدث، محذرة من تسببه إلى جانب نوبات السعال الشديدة والتشنجات، في الإصابة بارتفاع الضغط الرئوي، أو الالتهاب الرئوي، أو توقف النفس.





ولتجنب هذه المخاطر على الحامل تلقي التطعيم ضده لحماية نفسها، والجنين أيضاً.



ومن الأفضل التطعيم قبل الولادة بأربعة أسابيع، في بداية الثلث الثالث من الحمل، علماً أن الرضيع يمكن تطعيمه بعد إتمام الشهر الثاني.

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