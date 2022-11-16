الخميس 17-11-2022
الوكيل الاخباري

مقتل 6 عراقيين وإصابة 16 آخرين جرّاء انفجار في السليمانية بالعراق

غزة.. وفيات وإصابات بحريق كبير ببناية سكنية في جباليا

وفاة شاب غرقاً في وادي الوالة

مدير المؤسسة التعاونية: أتمتة الخدمات هدفها رفع سوية الخدمات

السفير الفرنسي يلتقي متدربي مشروع تنمية بمصانع الدرة في الرمثا

ملك وملكة السويد يغادران المملكة

مصرع 4 أشخاص بتحطم مروحية وسط المكسيك

دولة أوروبية توصي بتطعيم الرضع ضد كورونا في حالات معينة

الإدارة المحلية تحث المواطنين على ترخيص الأبنية السكنية

الجزائر تؤجل فوائد مديونية كوبا لها

الأربعاء، 16-11-2022 04:34 م

خطورة السعال الديكي أثناء الحمل

2022111517412119QQ


الوكيل الإخباري-حذرت اللجنة الدائمة للتحصين من الإصابة بالسعال الديكي أثناء الحمل، بسبب خطر الولادة المبكرة أو الإجهاض.

وأوضحت أنه ينتقل عبر السعال والعطس وأثناء التحدث، محذرة من تسببه إلى جانب نوبات السعال الشديدة والتشنجات، في الإصابة بارتفاع الضغط الرئوي، أو الالتهاب الرئوي، أو توقف النفس.


ولتجنب هذه المخاطر على الحامل تلقي التطعيم ضده لحماية نفسها، والجنين أيضاً.

ومن الأفضل التطعيم قبل الولادة بأربعة أسابيع، في بداية الثلث الثالث من الحمل، علماً أن الرضيع يمكن تطعيمه بعد إتمام الشهر الثاني.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
188771

شلل الأطفال: ظهور مفاجئ في دول متحضرة واللقاح المُعطل هو الحل

فوائد_التونة_وأضرارها

ما حقيقة الادعاءات أن التونة المعلبة تحتوي على أسماك متعفنة وزيت مهدرج؟

tbl_articles_article_18765_83283b7a7db-6b12-48af-b8fa-9de8a72a3130

قد تشير الى مرض خطير .. أعراض لا ينبغي تجاهلها لدى المدخنين

ALpMZ7jC7ysjx7nqOiZE4MhIy2XbSy5FGV3fE6iX

مواد كيميائية سامة تستخدم في تغليف المواد الغذائية يمكن أن تتسبب بنمو أورام في الرحم

tbl_diseases_disease_1108_43de7e22ee-b42e-4f6b-8b65-de1c685b9c4e

3 طرق تنقل عدوى التهاب المسالك البولية

20221116213022257RQ

مادة في احدى مستحضرات التجميل قد تؤثر على صحة الجنين

أخبار متعلقة
2018_6_23_17_25_25_641

هل يؤثر الجفاف أثناء الحمل على الطفل؟

tbl_articles_article_21273_782916b18fa-3db0-4b59-9608-62005144b5b6

النساء... أول ضحايا التهاب الغدة الدرقية لهاشيموتو

new_219906_7694_soc

هل تؤثر حمية الحمل على طول المولود؟

rzasNHjA2mkB40uTLU6XP2fTlEcxrzjjeBuR9nDH

دراسة تكشف خطر النوم أقل من 5 ساعات