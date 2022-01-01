خطورة شرب الشاي الساخن وعلاقته بالسرطان

الوكيل الإخباري - مشروب الشاي أحد أشهر المشروبات في العالم، ويتم شربه بعدة طرق تختلف حسب كل دولة من دول العالم. وكونه مشروب ساخن، والكثيرين يشربونه كذلك، فيجب الحذر من درجة السخونة التي يشرب بها، حيث أكدت عدد من الدراسات أن المشروبات الساخنة والأطعمة كذلك ترتبط بالإصابة بالأمراض السرطانية، ومنها الدراسة التالية.

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كشفت دراسة جديدة نُشرت في المجلة الدولية للسرطان أن درجة حرارة المشروبات قد تؤدى إلى زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان بشكل كبير، ووجد الباحثون إن شرب أقل من 700 ملليلتر من الشاي الساخن بدرجة حرارة أكثر من 60 درجة مئوية مرتبطًا بشكل ثابت بزيادة تقارب 90 % في سرطان الخلايا الحرشفية المريئي.

اعتمدت الدراسة، على بيانات من أكثر من خمسون ألف شخص، قدموا معلومات حول حالتهم الاجتماعية والاقتصادية وعوامل أخرى يعتقد أنها تؤثر على مخاطر الإصابة بالسرطان.



وقال فرارد سلامي من جمعية السرطان الأمريكية: يستمتع الكثير من الناس بشرب الشاي أو القهوة أو غيرها من المشروبات الساخنة ومع ذلك، وفقًا للنتائج التي توصلنا إليها، فإن شرب الشاي الساخن جدًا يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء، لذلك من الأفضل الانتظار حتى تبرد المشروبات الساخنة قبل الشرب.



وقال المؤلف الرئيسي للدراسة: تضيف النتائج التي توصلنا إليها إلى مجموعة الأدلة المتزايدة التي تربط استهلاك المشروبات الساخنة بسرطان الخلايا الحرشفية المريئي هو نوع السرطان المرتبط بشرب الشاي الساخن.

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